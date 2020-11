Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: VVM-rapport og fremtidige oversvømmelser ved skybrud i Stenløse By Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: VVM-rapport og fremtidige oversvømmelser ved skybrud i Stenløse By

Debat Egedal - 27. november 2020 kl. 10:52 Af Alfred Snoghøj Rasmussen Bøgevej10 3660 Stenløse på vegne af følgegruppemedlemmerne i grundejerforeningerne Birkeparken og Sandal Kontakt redaktionen

debat Vi er meget glade for, at Borgmester Karsten Søndergaard, Ib Sørensen og Bo Vesth i Lokalavisen har givet udtryk for, at kommunen ikke vil lave noget, som vil komme borgerne til skade og naturligvis forhindre oversvømmelser. Det passer fint med hovedformålet for projektet, "At reducere hændelser med skadevoldende oversvømmelser", som det er formuleret af byrådet

VVM-rapporten er udarbejdet af Novafos og de har gentagne gange fortalt følgegruppen og borgerne, at deres løsningsforslag IKKE omfatter skadevoldende oversvømmelser ved SKYBRUD. Det er ifølge Novafos Egedal kommunes ansvar, at sikre Stenløse by mod skybrud. Novafos forslag relaterer derfor kun til et serviceniveauet for regnvand i terræn på 5 år, og deres konklusioner tager udgangspunkt i dette.

Vi borgere der bor ved Stenløse Å FRYGTER, at Novafos forslag derfor vil komme os borgere til skade med skadevoldende oversvømmelser ved SKYBRUD til følge. Ifølge Novafos kan Stenløse Å i dag håndterer skybrud.

NIRAS som er rådgiver for Novafos, har på følgegruppemødet den torsdag den 12. november 2020 oplyst, at de har alle oplysninger og MEGET NEMT, uden de store omkostninger, kan udarbejde oversigtskort visende forventede oversvømmelser ved forskellige skybrudshændelser. Sådanne er ikke udarbejdet, da de ikke er omfattet af Novafos ansvarsområde. Det er Egedal Kommunens ansvarsområde.

Så kære byrådsmedlemmer. Vi opfordre jer hermed til at medvirke til at be- eller afkræfte den FRYGT, som borgerne har for fremtidige oversvømmelser ved skybrud, ved at bede jeres forvaltning om disse beregninger. Vi mener, at I som byrådsmedlemmer må have den samme interesse som borgerne i Stenløse by, så I kan tage en beslutning på et oplyst grundlag. Det kan nemt nås, inden I skal behandle det i byrådet.

Vi håber at byrådet naturligvis vil medvirke til ovenstående. Hvis ikke, forventes en begrundelse for et sådant afslag