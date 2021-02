DEBAT: Udvikling og fremtidssikring af Egedals skoler

Vi, som parti og byrådsgruppe, har længe drøftet hvordan vi ser Egedals skolevæsen i fremtiden. Disse drøftelser er også sket med borgere og fagfolk inden for skolevæsnet. Derfor er vi også med i aftalen om den 10 årige investeringsplan, som er en langsigtet overordnet plan for anlægsinvesteringer i Egedal – ikke kun omhandlende skoler i Ølstykke og Smørum men for alle skolerne i Egedal kommune og anlægsprojekter i de kommende år.

Vi har valgt at pege på Søager- og Toftehøj- skolerne som dem der skulle lukke, ud fra parametre som: Ombygningsklar, beliggenhed, udbygningsmuligheder og muligheder for ændrede læringsrum.

Vi ville selvfølgelig ikke pege på en skolelukning af en matrikel, hvis det var økonomisk uansvarligt.

I Socialdemokratiet er vi stolte over at det er lykkedes at lave et bredt politisk forlig bag et så stort projekt som at modernisere og forny de fysiske rammer for vores skoler, som i den grad har været og er tiltrængt.

Dette igangsatte projekt er vi overbeviste om i fremtiden vil være med til at sikre gode skoler for vores børn og lærere.

Derfor vil vi i Socialdemokratiet gerne stå på mål for, at vi tror på, at de skoler vi nu har valgt at gå videre med, samt bruge 585 mio. kroner på - beløbet dækker alle vores skoler, SFO’er og klubber - vil give vores børn det bedste slutresultat. Et slutresultat vi glæder os til at se i de kommende år, og som er fuldt ud finansieret.

Vi ved godt det er en lang proces og vi er alle meget utålmodige for at se slutresultatet, men vi er sikre på at vores børn og lærere i mange år frem bliver glade for løsningen.

Og imens vi venter vil vi gerne rose vores gode personale, de mange børn og forældre ude på skolerne for at være tålmodige og gøre et så godt stykke job for at give børnene så gode muligheder imens opdateringen står på.