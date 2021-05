Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tak til de 58 Smørum­borgere, der mødte frem til Walk and Talk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tak til de 58 Smørum­borgere, der mødte frem til Walk and Talk

Debat Egedal - 21. maj 2021 kl. 12:24 Kontakt redaktionen

Af Ulrik John Nielsen, Helle Anna Elisabeth Nielsen og Bettina Barenkop Zarp, Lokallisten Ny Egedal

debat Efter at vi i Lokallisten Ny Egedal havde omdelt cirka 3.000 flyers i Smørum, hvor vi opfordrede borgerne til at komme til en Walk and talk omkring det kommende udviklingsprojekt / byggeri ved Søagerskoleområdet, vil vi med dette læserbrev gerne sige en stor tak for et super godt og konstruktiv møde til de 58 borgere, der deltog.

Det er jo altid dejligt at møde jer borgere dér, hvor tingene sker, og hvor I bor.

Vi fra Lokallisten Ny Egedal var meget imponerede over det store fremmøde, da vi først omdelte vores flyers 1-4 dage før mødeafholdelse.

Det er sjældent, at vi byrådsmedlemmer oplever, at der kommer så mange borgere til møder som disse.

Det fortæller os, at I Smørumborgere ikke er interesserede i den udviklingsplan og lokalplan 64 og tillæg 09, som et flertal i byrådet har stemt for, skal sendes til høring. Kun Lokallisten og SF stemte imod.

Vi oplevede, at der var et stort behov for at få besvaret og drøftet netop de problemer, tanker, uforståelighed, vildledninger og andre spørgsmål, I gik og tumlede med.

Der blev talt om høringssvar, tidsfrister, borgermøder og ikke mindst trafikproblemer, når der måske skal ligge 170 boliger på grunden - hvoraf en stor del bliver i 12 meters højde. Eller rettere sagt nogle steder vil det blive 16 meter alt afhængig af, hvor på de omliggende grunde, man bor.

Vi fik også drøftet, at der muligvis skal ligge et modulbyggeri på parkeringspladsen ved daginstitutionen Regnbuen, som skal rumme omkring 60 børn og dertil hørende pædagoger.

Der var stor undren fra jer omkring dette. Hvorfor ikke beholde skolen og benytte den til daginstitution frem for at bruge 12 millioner på modulbyggeri.

Ja, der var mange spørgsmål, og vores konklusion af mødet var, at der bestemt var behov for dette, så af hjertet tak til Smørum fra Lokallisten Ny Egedal.