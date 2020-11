Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Svar til Frederik Grøndlund Scholten fra teleselskabet 3 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Svar til Frederik Grøndlund Scholten fra teleselskabet 3

Debat Egedal - 21. november 2020 kl. 09:38 Af Henrik Haagendrup, Søholmvej 13,3650 Ølstykke fiberambassadør Kontakt redaktionen

Kære Frederik

Tak for din store interesse for Egedal, selvom du ikke engang bor i kommunen. Du giver Egedal kommune og vores borgmester Karsten Søndergaard kritik for at fokusere ensidigt på TDC's fiber.

Intet kunne være længere fra sandheden. For sandheden er at det er en frivillig gruppe mennesker bag Egedal fibernet som med at kæmpe stykke arbejde har lykkedes at tiltrække interesse for at få fibernet til Egedal og vi har nu en helt unik mulighed for at styrke infrastrukturen i Egedal.

Dengang vi startede projektet, havde Egedal kommune ingen planer om at gå aktivt ind i at få fibernet til hele Egedal. For kommunen mente ikke det var en kommunal opgave, hvilket det måske nok heller ikke er.

Vi i Egedal fibernet er både bosiddende og driver virksomheder i Egedal, var trætte af de dårlige internetforbindelser og forsøgte derfor at tiltrække nogle fiberaktører til at komme til vores kommune og lægge fibernet ned.

Det var ikke en let opgave, og vi blev afvist af en hel del virksomheder før det lykkedes. Den første virksomhed kom på banen, og er nu godt i gang med at grave fibernet ned, og der er allerede mange borgere på det lynhurtige fibernet.

Der er ingen tvivl om i mit sind om at vi har skabt interesse for fibernet i Egedal, og det er på ingen måde ensidigt, der er i skrivende stund minimum 4 virksomheder inkl. TDC som faktisk er den nyeste aktør som er kommet på banen i Egedal af de virksomheder som graver fiber ned i vores kommune.

Du skriver i dit læserbrev at der er ingen grund til at side med hænderne i skødet og vente på 5G

Bare rolig det gør vi ikke, men i Egedal er der mange steder hvor der er utrolige dårlige mobilforbindelser, og hvor mobilt bredbånd ikke er en løsning. Derfor vil vi fortætte med at skabe interessen for lynhurtigt fibernet i Egedal. Vi ved jo også at oddsene for bedre mobildækning bliver højnet når der ryger fibernet ned i kommunen, for hvad er det som føder mobilmasterne; ja det er altså fibernet!