DEBAT: Svar til Alfred Snoghøj Rasmussen

Debat Egedal - 05. december 2020 kl. 11:34 Af Karsten Søndergaard Borgmester, Egedal kommune Kontakt redaktionen

debat Det er korrekt, at der i 2017 var et politisk ønske om, at der blev nedsat en følgegruppe i forbindelse med projektet "Klimatilpasning af Stenløse By". Nedsættelse af følgegruppen skete fordi kommunen ønskede borger-inddragelse og ønskede at bruge den viden, der er tilstede i lokalsam-fundet, så beslutninger kan træffes på det bedst oplyste grundlag. Det er dog vigtigt at præcisere, at det ikke er en politisk nedsat følgegruppe. Projektet er Novafos' og det er derfor Novafos, der har nedsat følge-gruppen.

Du oplyser, at du er uenig i Novafos fortolkning af projektledelse og en følgegruppes pligter og rettigheder. Det skal præciseres, at der ikke er nogle lovmæssige krav til, hvordan en følgegruppe nedsættes og hvilket mandat en følgegruppe bliver tillagt. I ethvert projekt vil projektejeren, i dette tilfælde Novafos, vurdere og beslutte hvordan en følgegruppe bedst kan bidrage til projektet. Det forventer kommunen naturligvis, at Novafos har gjort.

Novafos har oplyst både kommunen og følgegruppen om, at formålet med følgegruppen er at etablere og vedligeholde en god dialog med væsentlige interessenter i projektet. Specielt med fokus på følgende:

?informere om projektets indhold og forløb,

?modtage input til borgermøder og anden informationsvirksomhed i relation til projektet, samt

?skabe dialog omkring den praktiske gennemførelse af projektet, så vi kan minimere generne for kommunens borgerne.

I invitationen til det første følgegruppemøde blev det oplyst, at følge-gruppen ikke har direkte indflydelse på projektets indhold og ingen beslutningskompetence. Dette bestemmes dels af lovgivningen, som forpligter Novafos til at sikre hensigtsmæssig bortledning af regn- og spildevand, og dels af Egedal Kommune som myndighed. Forslag og ideer på dette område fremsættes af følgegruppen via høringssvar eller i den almindelige politiske debat.

Kommunen er enig i, at en kommunalt nedsat følgegruppe må anses som en gruppe og kommunen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at for at oplyse kontaktoplysningerne. Kommunen har i brev af 23. november 2020 henvendt sig til Novafos med kommunens fortolkning af persondata-loven. I brevet beder kommunen samtidigt Novafos om at udlevere de ønskede kontaktoplysninger. Vedrørende kontaktoplysningerne har Novafos oplyst, at de har udleveret kontaktoplysninger på de medlemmer, som aktivt har accepteret at være medlemmer af følgegruppen. Kontaktoplysninger på de medlemmer/foreninger, som er spurgt, men som ikke aktivt er vendt tilbage med et medlem, har de ikke udleveret. Det tolker kommunen som, at alle aktive deltagere i følgegruppen har hinandens kontaktoplysninger.