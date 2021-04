Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Svar på Ulrik John Nielsen's læser brev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Svar på Ulrik John Nielsen's læser brev

Debat Egedal - 27. april 2021 kl. 08:43 Af Bo Vesth (formand Venstre), Hemmingsen (næstformand DF), Jacob Peter Loessl (løsgænger) og Anne-Mie Johannesen (Socialdemokratiet), medlemmer af T Kontakt redaktionen

debat "Lokallisten havde et forslag med til budgettet 2021 om Biodiversitet. Men lokallisten valgte at stemme imod budgettet, så den ære Ulrik John Nielsen tager i debatindlægget i avisen d.20.4 er virkelig letkøbt.

#vildmedegedal er resultatet af et længere forløb i tæt dialog mellem kommunen og de grønne organisationer - og midlerne til #vildmedegedal er fundet i driften. Allerede i budgettet 2020 blev det besluttet, at Egedal kommune skulle deltage i projekt "Giftfri have" fra Danmarks Naturfredningsforening. Om kort tid vil vi indtræde som "bivenlig kommune", som er et samarbejde med biavlerforeningen. Så der sker heldigvis meget.

Vi er virkelig stolte over at Egedal byråd og borgerne har grebet handsken og taget biodiversitetskrisen alvorligt og bl.a. vil arbejde med de initiativer som kommunen lægger op til. Initiativer som Ulrik John Nielsen også foreslår i debatindlægget for at sikre en større biodiversitet i vores kommune.

Dejligt at alle partier i byrådet også var enige om at deltage i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune", som den nuværende miljøminister Lea Wermelin (S) har startet, og som løber de næste 2 år. Konkurrencen skal være en kickstart til, at vi alle tænker anderledes hvad angår bl.a. vores egne haver og naturen omkring os.

Vi skal alle være med, hvis vi skal løse biodiversitetskrisen og der er heldigvis mange måder, man kan bidrage på. Så tak for opbakningen fra Lokallisten.