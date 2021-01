DEBAT: Store lejestigninger til demente borgere i kommende plejeboliger

Egedal Kommune vil lukke Engbo, 16 boliger, og Solkrogen, 17 boliger, som er plejeboliger for demente borgere, når de 78 nye plejeboliger står færdig i Egedal By.

Af støttesagen for de nye plejeboliger, som byrådet behandlede i januar 2020, fremgår det, at huslejen vil blive 8.000 kr. pr. måned.

I 2014 var kommunens administration, byrådet, Boligselskabet Venbo og ikke mindst Landsbyggefonden enige om, at plejeboligerne ikke levede op til dagens standard for plejeboliger.

Er det et udtryk for, at man tænker systemet frem for mennesket?