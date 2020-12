Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Stenløse Å har brug for vores hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Stenløse Å har brug for vores hjælp

Debat Egedal - 14. december 2020 kl. 14:40 Af Sune Impgaard Schou, By- og Erhvervsdirektør, Egedal Kommune Kontakt redaktionen

debat Engagerede Egedal-borgere har den seneste uge bragt læserbreve i Lokalavisen og Frederiksborg Amtsavis om Stenløse Å. I læserbrevene udtrykkes der bekymring for, om der er styr på klimasikringen og beskyttelsen af naturen i miljøkonsekvensrapporten fra Novafos om klimatilpasning af Stenløse By.

Det kan jeg betryggende sige, at det er der. I administrationen har vi haft fokus på at vurdere om der er styr på klimasikring og naturbeskyttelse, lige siden vi modtog miljøkonsekvensrapporten fra Novafos for ca. et år siden. Dét er en opgave vi har taget- og fortsat tager meget seriøst. Det har jo netop været formålet med det opdrag byrådet har givet Novafos: At finde løsninger på hvordan vi kan klimatilpasse Stenløse by til de stigende regnvandsmængder, og hvordan det kan ske, så åen kan få bedre naturværdi og opfylde EU kravene om at åen skal have god økologisk tilstand. Altså en klar forbedring end den nuværende.

Et af de spørgsmål der rejses i læserbrevene er: Er der overhovedet et problem med oversvømmelser af Stenløse by? Svaret på det er desværre. Ja!

For det første viser de data, som kommunen har fået fra Forsikringsoplysningen for perioden 2010-15, at der er blevet udbetalt hele 91 skader som følge af oversvømmelser efter skybrud og regn i oplandet til Stenløse å. De konkrete hændelser er ikke i sig selv videnskabeligt belæg for omfanget af de nuværende problemer med regnvandsafledningen i åen, men viser, at det er et problem, der opleves af en del borgere.

For det andet og ikke mindst, så konkluderede eksperterne i konsulentvirksomheden Orbicon i 2013, at Stenløse by vil få massive problemer med oversvømmelser som følge af de stigende regnvandsmængder. Det ligger til grund for kommunens risikokortlægning for klimatilpasning, og det bliver bekræftet af de analyser eksperterne i konsulentvirksomheden Niras har udført med nyeste klimadata i 2020.

Vil løsningsforslagene fra Novafos så give bedre klimatilpasning af Stenløse By? Også her er svaret entydigt, ja!

Løsningerne er dimensioneret så åens evne til at aflede vand forøges svarende til, at den kan håndtere den stigning i vandmængderne på cirka 40 procent. der forventes over de næste 100 år. Det betyder ikke, at åen kommer til, at kunne håndtere alle ekstreme skybrudshændelser. Der skal beredskabet fortsat støtte og hjælpe til, og vi skal også tænke yderligere klimasikring ind i byudviklingen i Stenløse i de kommende år. Men byen bliver afgjort bedre fremtidssikret i forhold til de stigende regnvandsmængder.

Hvad så med beskyttelsen af naturen og vandmiljøet i og omkring åen?

Her er konklusionen, at både vandmiljøet og naturværdierne forbedres uanset valg af løsningsforslag. Den nuværende økologiske tilstand af åen er ifølge Miljøstyrelsens seneste vurdering ringe til moderat. Det skal der gøres noget ved, og det kan kun ske ved at forsinke det regnvand fra veje og tage, der i dag ledes uforsinket til åen, og skyller dyreliv væk, når det regner tæt. Samtidig skal løsningsforslagene sikre, at der kommer endnu flere naturværdier langs åen, end der er i dag. Det sikrer de løsningforslag, Novafos har udarbejdet. De vil give bedre naturforhold både langs åen og ved de bassiner der, afhængig af løsningsforslag, anlægges som rekreative naturområder i kanten af byen. Det er korrekt, at der i anlægsfasen vil være en påvirkning af levesteder for fisk, padder og planter. Men det skal Novafos så vidt muligt undgå. Og så ved vi fra tidligere projekter, at dyre- og plantelivet hurtigt genetableres, når der kommer bedre leveforhold.