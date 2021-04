Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Politikerlede ... eller led ved at være politiker? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Politikerlede ... eller led ved at være politiker?

Debat Egedal - 15. april 2021 kl. 10:36 Kontakt redaktionen

Betina Hilligsøe, byrådsmedlem for Venstre i Egedal

Der er på det seneste skrevet et par fine indlæg omkring at "holde den gode tone", og at "vi skal opføre os ordentligt".

Det kan jeg ikke være mere enig i, om end jeg synes, det er helt grundlæggende trist at skulle skrive om i det hele taget.

Den tone, der hersker på de sociale medier og i visse avisartikler, bidrager til en generel politikerlede.

Det er så umådeligt trist at være tilskuer til - hvad enten du er borger eller politiker. Og som politiker er du jo også borger.

Ikke nok med, at der skydes med skarpt mod det politiske niveau, men også administrationens faglighed og professionalisme sættes der spørgsmålstegn ved. Det skaber usikkerhed i en organisation, som vi alle har bedst gavn af er stærk.

Det er man selvfølgelig i sin gode ret til, men vi må også tænke os godt om, for det er de samme kommunale ressourcer, der skal sikre gode løsninger, borgerdialog, lave sagsfremstillinger, sikre oplæg til politisk drøftelse, sagsbehandle, varetage borgerhenvendelser og så videre.

Og ja, selv tonen borgere imellem tager nye højder og er blevet umådelig hård.

Jeg forstår virkelig godt, at mange ikke orker at engagere sig i skriftlige debatter på de sociale medier - for uanset hvor sober eller nuanceret du som borger eller politiker forsøger at argumentere, bliver du skåret over i knæhøjde.

Men hvad stiller vi så helt konkret op? Skal vi trække i vinterly og lade forskellige holdninger, postulater og beskyldninger stå ubesvaret hen?

Betyder det, at læserne konkluderer, at "der er nok noget om snakken" - eller konkluderes det måske også rundt omkring, at der alligevel er grænser for, hvad man skal finde sig i - og at tavshed også er et svar og kan være et aktivt og nødvendigt valg?

Er det corona-kuller, der har fået denne tendens aktiveret. Indebrændthed, desperation, kedsomhed?

Jeg ved det ikke og har ikke løsningen, men jeg mærker, hvor meget negativ energi det kan medføre.

Derfor kan vi kun hver især feje for egen dør og skabe en modtendens.

Jeg møder så mange fornuftige og konstruktive mennesker på min vej i Egedal.

Jeg er sikker på, at der rundt omkring i de små hjem findes en modtendens - og jeg appellerer til, at vi fortsat holder fast i vores grundlæggende princip om at være enige om at være uenige - på en god og sober facon og igennem den uenighed får skabt budgetforlig og masser af fælles, holdbare og langtidssikrede løsninger for Egedals borgere.

Vi er som politikere automatisk og i sagens natur ansat til at være uenige - men vi er også ansat til at varetage kommunens og borgernes interesser - i et frugtbart samarbejde.