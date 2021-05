DEBAT: Plads til både respekt og aktivitet

Igennem årene undrede jeg mig over, at de små butikker i byen forsvandt et efter et. Målsætningen var den, at Stenløse blev et centrum for den omkringliggende handel, at man ikke behøvede at begive sig langt væk til Roskilde eller Frederikssund for at klare sine indkøb. Det kommende Egedal Center tog form og er i dag et velbesøgt og hyggeligt center for de omkringboende.