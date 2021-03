Lad os i Egedal blive enige om, at den gode tone er vejen frem i alle henseender, lyder opfordringen i et debatindlæg fra formand for Venstre i Egedal Anders Bo Larsen. Pressefoto Foto: Katarina Sundelin/Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Ord slår hårdt

Debat Egedal - 20. marts 2021 kl. 09:00 Af Anders Bo Larsen formand Venstre i Egedal Lærkevej 29, 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen

Det er vist ingen hemmelighed, at vi er i et valgår. Som så mange gange før, og helt naturligt, skærper det interessen for at blive hørt - både som borger, politiker og politisk kandidat.

Det seneste år har i den grad været en prøvelse for alle. Dagligdagen er, for mange, lavet væsentligt om.

Det er tydeligt, at rigtig mange mennesker har taget de digitale platforme endnu tættere til sig end tidligere. Om det er for at holde den sociale kontakt, blive informeret eller blot en samfundsudvikling, er for så vidt irrelevant. Faktum er, at de bliver brugt som aldrig før.

En rigtig kedelig tendens har dog sneget sig ind. Der bliver ofte skrevet i en rigtig grim, hård og ofte spydig tone.

De fleste ville aldrig nogensinde kunne finde på at sige sådan til et andet menneske, man mødte på gaden. Det er utroligt nemt at skrive en kommentar eller svine et andet menneske til, for derefter at logge af og fortsætte som om intet var hændt.

Som voksne mennesker er vi nødt til at gå forrest, ikke kun for vores børn, men i den grad også for at vise vejen for vores "medvoksne".

Der skal i den grad være plads til at være uenige og udveksle meninger og holdninger fra hvert vores synspunkt. Men det kan sagtens gøres, uden at den eller dem, man diskuterer med, bliver latterliggjort, udskammet eller svinet til.

Byrådsmedlemmer er også borgere i byen og muligheden for, at man møder en af dem på gaden er ret stor, det kunne sågar være ens egen nabo.

Dem, der stiller op til valg, om de er røde eller blå, har alle et ønske om at gøre den kommune, vi alle bor i, bedre.

Der er helt naturligt forskellige synspunkter på, hvordan det kan opnås - det er charmen ved forskellige partier og personer.

Ja, man skal kunne tåle lidt af hvert, når man stiller op, det er der ingen tvivl om, men det mindste, man kan forvente, er at blive mødt med ordentlig tale.

Et godt samarbejde kræver en sund dialog - og den gode dialog starter ved, at vi tør tale sammen uden at skulle frygte tonen.

Mange byrådskandidater stiller op for første gang, fordi de netop har noget på hjertet, de gerne vil byde ind med.

Lad os i Egedal blive enige om, at den gode tone er vejen frem i alle henseender.

Ord slår hårdt, så lad os gå forrest for en helhjertet og sober dialog.