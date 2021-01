DEBAT: Økonomiudvalget har ikke besluttet at Enkesædet skal behandles i Planudvalget

Et hurtigt tjek af referatet fra økonomiudvalget viser, at økonomiudvalget har taget sagen om status på ejendomme, som er udbudt til salg, eller som planlægges udbudt til salg, til efterretning. Af den kommunale styrelseslov fremgår i § 20 stk. 3 dette citat: For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.

Hvordan borgmesteren kan finde på at beskylde et byrådsmedlem for at skræmme lejerne, fordi han oplyser, at han har fortrudt, at han har været med til at sætte Enkesædet til salg, må bero på, at vi har en borgmester, som ikke tåler andre meninger end hans egne.