DEBAT Nødvendig opposition

Debat Egedal - 16. marts 2021 kl. 07:24 Af John Nielsen, Mosevej 18 Ganløse, 3660 Stenløse

Med henvisning til dit opslag på Facebook:

Uden en opposition ville livet som borgmester være meget lettere, men også lidt kedeligt og alt for forudsigeligt.

Du har, lidt tilfældigt, set en artikel i Bladet "Danske Kommuner", hvor oppositionen i Hørsholm, som består af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, bliver bebrejdet, at de leder efter fejl i de beslutninger, der foretages af den "herskende klasse", hvilket i Hørsholm Kommune primært består af Konservative og Socialdemokratiet.

Du mener, at omtalte artikel kan sammenlignes med Egedal, hvad der efter min mening er helt korrekt.

I Hørsholm kører et større politisk slagsmål om det kommende byggeri PH park, der skal ligge på et større areal, hvor Hørsholm Sygehus tidligere lå. Projektet blev af borgmesteren Morten Slotsved (C) slået stort op, med en beregnet økonomisk gevinst på ca. 100 mio. kroner. De besluttende partier "købte" regnestykket, og alt var godt. Dette ligner til forveksling vores sag omkring Toftehøjskole grunden, det er måske det, du også har set ?

Ja! alt var fint og godt i Hørsholm, lige indtil oppositionen, anført af Venstre, anfægtede hele økonomien bag projektet. Formanden for Venstres lokalbestyrelse i Hørsholm hedder Preben Carøe, med mange års erfaring i virksomhedsledelse på topniveau, gennemgik han hele sagen omkring PH-Park og fandt mange og graverende fejl, der satte et stort spørgsmåltegn ved den forventede store økonomiske gevinst, man var blevet stillet i udsigt. Alt ser nu ud til at det i bedste fald ender med et stort 0 i overskud og i værste fald et underskud på ca. 60 mio. kroner!- Ups !

Minder dette dig, Karsten Søndergaard, om noget, der også foregår i Egedal Kommune, hvor 2 almindelige borgere i Ølstykke gennemgik hele grundlaget for beslutningen om at sælge Toftehøjskolen og fandt masser af store fejl ?

Som i Hørsholm påstår magteliten i Egedal også, at der ledes efter fejl, forkerte økonomiske beregninger og heraf også følgende fejlagtige og dårlige beslutninger. "Hvad bilder man sig egentlig ind" at stille spørgsmål til flertallets beslutninger!

Jeg er, endog, meget glad for, at der i alle politiske konstellationer, findes en opposition, der gerne kritisk, holder magthaverne i frakkeskøderne, uden dem er vort demokrati for alvor i fare.