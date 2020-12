DEBAT: Lokallisten Ny Egedal ønsker alle en rigtig glædelig Jul

År 2020 har for os været startskuddet på Lokallisten Ny Egedal. En lokal-liste med mod og vilje til store forandringer og glæde for alle borgere i Egedal Kommune. Vi ønsker, at borgerne er i centrum, og at alle bliver hørt og også taget alvorligt, hvilket har været en mangelvare i mange år.