DEBAT Lad os sammen hjælpe med at bevare Liselund i Ganløse på lokale hænder

Debat Egedal - 18. marts 2021 kl. 07:58 Af Ulrik John Nielsen byrådsmedlem og spidskandidat, Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

debat Kære med-byrådsmedlemmer,

Liselund i Ganløse skal desværre snart sælges, planlagt igangsætning af udbud er engang i denne måned.

Jeg har erfaret at Foreningen Ganløse Foreningshus på kort tid allerede har mere end 500 medlemmer af deres FB gruppe. De kæmper nu en brav kamp for at kunne overtage dele af Liselund og dermed skabe det meget ønskede Ganløse Foreningshus.

Dertil kommer at Ganløse Bylaug tidligere i processen indsamlede ca. 1.000 underskrifter for bevarelse af Liselund.

Der er derfor meget stor opbakning lokalt i Ganløse og omegn, MEN de har brug for vores politiske imødekommenhed.

Lokallisten Ny Egedal har tidligere stillet forslag om udskydelse af salget af Liselund, for at give Ganløse og omegn reel mulighed, for at kunne indsamle de nødvendige midler til at kunne overtage Liselund. Desværre nedstemte et flertal i Byrådet dette forslag.

Men skal vi i byrådet ikke alligevel komme Egedal borgerne i Ganløse og omegn i møde, og give dem en reel chance for at overtage Liselund ved at udskyde salget i 1-2 år?

Egedal kommune har i mange år ikke brugt penge på at renovere Liselund, og udgiften ved en udskydelse vil være mikroskopisk i den store kommunale investeringsplan.

Spejderne der blev flyttet fra Liselund til en nyindkøbt spejderhytte, mangler også stadig de lovede lokaliteter til opbevaring, som derfor stadig opbevares på Liselund.

Hvis vi nu på målstregen kan blive enige om en udskydelse af salget, hjælper vi Egedal borgerne i Ganløse og omegn og giver samtidig vores egen administration mere tid til at etablere den lovede holdbare løsning til fremtidig opbevaring af alle spejdernes materialer ved deres spejderhytte.

Jeg håber meget, at vi i sidste øjeblik kan skabe et byrådsflertal for at møde Egedal borgerne i øjenhøjde og sammen skabe den bedst mulige ønskede lokale løsning på Liselund sagen.

Vi er jo valgt til at skabe de bedst mulige lokale løsninger for Egedals borgere og Lokallisten Ny Egedal er som altid klar til konstruktiv dialog.