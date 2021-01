DEBAT: Køb af Liselund

Men tiden er knap. Egedal Kommune har besluttet at udbyde stuehuset til salg i slutningen af 1. kvartal 2021. Med en tilbudsfrist på otte uger, skal et tilbud afgives inden udløbet af maj måned 2021.

Om et beløb på 1-2 mio. kr. er tilstrækkeligt grundlag til at give tilbud, der matcher andre potentielle købere, ved jeg ikke.

Men det er et da forsøg værd og demonstrerer over for kommunen, at Ganløse mener det seriøst.