DEBAT: Klimatilpasning af Stenløse by

Som borgerne i Stenløse og naboerne til Åen er det da også en sag som vi i Socialdemokratiet er særligt optaget af. En VVM undersøgelse er der lavet, holdningerne er flere, løsningerne ligeså, men målet er vel det samme. At klimasikre Stenløse by, og sikre at både natur, mennesker og løsning spiller sammen.

Vigtigt for os er det at Stenløse Å også findes i årene frem og at ALT anlæg skal ske med mindst muligt gener for borgerne i Stenløse, og at løsningerne findes i samarbejde med borgerne i Stenløse og omkring Åen.