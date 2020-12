Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kildedal Nord i fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kildedal Nord i fremtiden

Af Marianne Bjerre og Peder Schmidt Rolandsgården Knardrupvej 43 3660 Stenløse

debat Nu går planarbejdet for Kildedal Nord i gang. Igennem de næste måneder skal fremtiden for Kildedal området afklares. Endnu engang kan man godt sige - for planerne for anvendelse af det 90 ha store område har igennem årene tilbage til 1990, hvor kommunen erhvervede en del af området, været planlagt til mange varierende ting. Fra tung industri, blandet erhverv, til den seneste plan til ferieresort med badeland/ hotel/ konference og 1600 ferieboliger i hele området.

Området Kildedal Nord strækker sig fra kommunegrænsen mod Ballerup i syd, (Langager jorden), langs med Knardrupvej helt ned til Knardrup, og mod vest ca. 1,5 km ud i landskabet. Et område på i alt 90 ha eller ca 180 tønder land.

I områderne omkring er der allerede planlagt stor udbygning. Ved Kildedal station har Ballerup kommune et meget stort udviklingsprojekt, med blandet bolig - hotel /erhverv og centerbyggeri i gang. På Flyvestationen på Måløv/Jonstrup siden bygges der mange boliger og flere ønskes bygget på sigt.

Nu skal der så planlægges, hvad Kildedal Nord området skal anvendes til i fremtiden og hvor stort det skal være?

Visionerne og håbet for den del af området, som ligger mest nordligt mod Knardrup, har især fra lokale beboere, igennem mange år været, at det skulle friholdes for bebyggelse og fremadrettet forblive som åbent land med landbrugsdrift som hidtil helt ned til Knardrup. Vi har sagt det, vi har skrevet det, vi har argumenteret for det igennem alle årene, hver gang der har været en mulighed for det.

Aldrig har det været mere relevant at friholde og reducere områdets størrelse end netop nu.

Naturen skriger på omsorg, vores klima er belastet. Vi skal tage vare på vores naturværdier, vi skal overdrage dem til børn og børnebørn i fremtiden. Vi skal skabe gode muligheder for fritidsaktiviteter og adgang til grøn natur.

Ny lokalplanlægning åbner nu muligheden for, at vores politikere kan se det rigtige og fornuftige i at friholde et bredt grønt strøg fra Flyvepladsen ud i det åbne landbrugsland.

Politikerne giver udtryk for enighed om en ny afgrænsning mod Knardrup. Vi håber og ønsker at de vil stå ved deres holdning til at reducere områdets størrelse.

Lad os se et visionært og koordineret samarbejde mellem 3 kommuner, som tilgodeser borgernes ønsker og behov og ikke udelukkende en kommunes vækstorienterede og økonomiske prioritering.

Gør Egedal til en ægte grøn og bæredygtig kommune, hvor vækst ikke er det eneste parameter for succes.