DEBAT: Kan Facebook-debatter skade tilliden til Egedals Demokrati?

For mig er helhedsinteressen blandt andet, at vores lokale demokrati og lokalsamfund bygger på TILLID som et helt afgørende bindemiddel mellem borgerne, politikerne og kommunen. Denne tillid bygger på, at man behandler andre med respekt - også selvom man kan være meget uenige!

Kan Facebook-debatter skade denne tillid? Ja, hvis kampen for særinteressen overskygger alt andet, og man beskriver folk man er uenige med på en negativ måde. Måske fordi det nogle gange går lidt for stærkt på Facebook, og man ikke får spurgt ind til, hvad andre virkelig mener om et emne, og eventuelt hvilke fakta det bygger på? Resultatet kan i hvert fald blive mindre tillid til, at man bliver behandlet ordentligt i politiske debatter - og dermed kan det skade tilliden til vores lokale demokrati i Egedal.

Derudover håber jeg, at den lokale presse hjælper os borgere med at være velinformeret både om særinteresserne - men også om helheden ved at give os vælgere overblik over kommunens forhold. Fx vil det være godt at vide noget om kommunens økonomi, og om der kommer flere børn, unge og ældre i kommunen? Og hvor meget bestemmer Folketinget egentlig over Egedals Kommunes økonomi? Det kunne også være meget interessant at få overblik over, om det er et landsdækkende problem med mangel på uddannede lærere, pædagoger, SOSU'er, sygeplejersker osv. - eller er det er et særligt Egedal problem? Og hvad med håndværkermangel og stigende priser på byggematerialer - kommer det til at betyde noget for kommunes renovering og byggerier?