Overslag for nedrivnings og deponeringsomkostninger er baseret på branchenøgletal og konkret vurdering af projektet med udgangspunkt i miljøanalyse udført af Dansk Miljøanalyse. Tallet for besparelse/bygning af mulitihallen til fritidsbrugere, er baseret på tidligere budgetoverslag for den samlede budgetramme til ombygning fremlagt for er på 79.700.000 for Søhøjskolen (tidligere Hampeland). Øvrige tal er baseret på gns.byggekvadratmetertal

DEBAT: Kabalen om Ølstykke går ikke op – kæmpe underskudsforretning venter forude

I arbejdet med helhedsplanen i Ølstykke Stationsby, har der været brugt mange ressourcer på nye og spændende måder at inddrage borgerne i Ølstykke på. Desværre manglede borgerinddragelsen fuldstændig i andre dele af planlægningen i bydelen. Da Toftehøjskolen skulle lukke, fik vi som byrådsmedlemmer et usædvanligt spinkelt grundlag at træffe beslutningen på.

Det stod klart for flere af os, at der manglede ikke alene væsentlige oplysninger i sagen, men også var en række foreninger, der ikke ville have et sted at bo, hvis skolen lukkede.

Nu viser det sig at det kan blive uforholdsmæssigt dyrt at flytte disse foreninger. Og her, to år efter, er der stadig ikke kommet en ordentlig løsning på plads. Noget tyder på at det bliver meget dyrt at bortskaffe den eksisterende skole, med et deraf udhulet salgsprovenu.

Derfor rejser vi spørgsmålet, om ikke vi skal lade toget holde lidt på perronen, mens vi tænker os godt om. For der er noget helt galt med det regnestykke der tegner sig for projektet omkring ikke bare Tofthøjsgrunden, men måske hele Ølstykke Stationsby.

Når vi skal lave helhedsplaner, er det rimeligt at se på HELHEDEN. Og Helheden er også økonomi.

Bygningerne vil sandsynligvis - for et relativt lavere beløb - kunne renoveres til fine og gode faciliteter, for både kultur og fritidsbrugere samt til mange flere formål – herunder ”genhusning” af skolebørn når Søhøjskolen skal sættes i stand. Vi har opsat et regnestykke for kommunens andel nedenfor som vi mener bør give anledning til meget alvorlig eftertanke.

Som regnestykket (se billedet red.,) viser står vi overfor en gigantisk underskudsforretning!

HVOR er mon den økonomiske helhedstænkning blevet af i Helhedsplanen i Ølstykke?

Selvfølgelig skal vi bygge nye bofællesskaber og dejlige nye ejendomme, men når det viser sig at være urimeligt dyrt at nedrive og der samtidig er brug for eksisterende faciliteter nu på lang sigt, til genhusning af både skolebørn og kultur og fritidsaktiviteter, m.fl. så skal vi da se på grundlaget for beslutningerne én gang til. Vi SKAL lytte til borgerne – alle borgerne - og finde en løsning sammen med dem.

Der er andre byggegrunde der kan tages i anvendelse til byudvikling end Toftehøjgrunden hvor vi praktisk talt forærer jorden væk til pengestærke investorer. Er det økonomisk og miljømæssigt ansvarligt at gøre andet end stoppe op? Nej det mener vi ikke! Lad os nu klappe hesten og få regnet på helheden! Nu! Tak.