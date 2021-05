DEBAT: Ikke et enigt byråd

Jeg fik i går pressemeddelelsen fra Venstre angående Liselund.

I den fremgår det at det var et enigt byråd der sendte Liselund til salg.

Det er ikke korrekt.

I SF stillede vi følgende ændringsforslag:

Jens Skov (F) stiller følgende ændringsforslag, der erstatter alle indstilingens punkter: Længerne på Liselund benyttes til almene familieboliger op til 90 kvm2 og hovedbygningen bibeholdes i kommunalt regi til medborgerhus.

Kun jeg stemte for dette.

Derefter stemte vi i SF som de eneste imod indstillingen.

At skrive at det var et enigt byråd der sendte Liselund til salg er derfor ikke rigtigt.

Der er bestemt dejligt at Venstre nu er kommet på bedre tanker, det hilser vi velkommen i SF.

Det er helt sikkert et resultat af det store arbejde som Ganløse Foreningshus har gjort.

Vi ser nu frem til en kommende dialog med Venstre om et godt udfald af sagen om Liselund således at Ganløse kan få et medborgerhus/foreningshus, som vi i SF hele tiden har arbejdet for.