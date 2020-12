sdr

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvor er visionerne for klimatilpasningen og vandmiljøet i Egedal blevet af? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvor er visionerne for klimatilpasningen og vandmiljøet i Egedal blevet af?

Debat Egedal - 09. december 2020 kl. 10:55 Af Helle Anna Elisabeth NielsenByrådsmedlem. Lokallisten Ny Egedal. Kontakt redaktionen

debat Vi bør i byrådet ikke sende VVM rapporten I høring den 16. december af flere grunde:

Dels lever rapporten ikke op til det den skal ifølge de EU naturdirektiver der er for området, den er mangelfuld og belyser ikke det fugleliv og dele af det rige dyreliv der er i og omkring åen, samt vildleder med udsagn om at åen ikke har nogle nævneværdig natur-værdi.

Den vurderer endda også i en konkluderende tabel, at der ved alle de fire scenarier vil være "ubetydelige konsekvenser for vandmiljøet".

Det afvises i bagvedliggende rapporter over fiskeriet, hvor der var mange positive læseoplevelser, der bl.a. belyser de mange fiskearter der lever i åen og vidner om den gode tilstand som vandmiljøet faktisk har - selvom den i perioder bliver udsat for alt for meget regnvand fra byen.

Vandmiljøet ville formodentligt kunne forbedres hurtigt hvis bare en del af de ulovlige udløb til åen blev renset eller forsinket som vandmiljøregulativet foreskriver. Faktum er at det vand der naturligt løber i åen har en meget høj kvalitet og hoved problemet i åen skyldes alene forsømmelser i at tilvejebringe en tidssvarende kloakering og forsinkelse af regnvand. Ikke desto mindre hæfter rapporten sig ved at de fleste fiskeprøver kun lever op til faunaklasse 4 fremfor 5, som kendetegner god økologisk tilstand. Men 4 er dog tæt på 5 konkluderer den. Og hvis den før har været 5, så er der noget der tyder på at den ligger lige på grænsen. Det interessante spørgsmål er da: "hvad skal der som min. til for at få den op på 5 igen?

Dette spørgsmål har jeg forsøgt at få besvaret adskillige gange.

Desværre uden held.

En biologisk baggrundsrapport fra Fiskeøkologisk Laboratorium (fra februar 2018) som belyser den biologiske tilstand af smådyr og fisk alene ved undersøgelser i dele af oktober 2017 rummer bl.a. denne gode nyhed:

"Den individrige fiskebestand med flere arter er i overensstemmelse med de fysiske forhold. Blandt flere store grundlinger figurerede et eksemplar på 18,8 cm, der er ny danmarksrekord" (Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium, februar 2018)

VVM-rapporten tager heller ikke i tilstrækkelig grad og som efterlyst af undertegnede højde for at samtænke de nye teknologier der findes for nedsivning af regnvand og de muligheder der ligger lige foran os for at lave forsinkelser stik imod den hensigt der er beskrevet i vores politik for klimatilpasning og vandmiljø jf. bekendtgørelse 2015. Siden vi som byråd vedtog en VVM-afgrænsning og den første VVM rapport blev lavet, er det blevet klart for mig, at den pågældende VVM afgrænsning måske har været mangelfuld, ved at den ikke har omfattet en reel skybrudssikring.

Det mener jeg er et problem. Der er åbenlyse fordelagtige muligheder der med stor sandsynlighed kan spare borgerne for mange penge der slet ikke er blevet belyst. I vand og klimaplanstillægget fra 2013, fremgår det bl.a. at:

" 5.5.1 De målsatte vandløb skal sikres og forbedres som vigtige levesteder for dyre- og planteliv. Der må ikke gives tilladelser til anlæg og udledning m.v., som kan forringe forholdene for dyre- eller plantelivet i vandløbene. 5.5.2 Ved udledningstilladelser skal det sikres, at der opnås et højt beskyttelsesniveau mod forekomst af uønskede miljøfremmede stoffer i vandmiljøet og at der sker forsinkelse før udledning til hydraulisk følsom recipient. 5.5.3 For vandløb og søer, der er omfattet af statslig planlægning, skal der udarbejdes handleplaner og foretages indsatser til sikring af, at tilstanden lever op til de fastlagte mål for vandkvalitet og fysisk tilstand."

Disse retningslinjer synes at være negligeret i de to forslag og det bør derfor genovervejes om det er de rigtige løsninger der er blevet undersøgt i den nærværende VVM rapport af 13. november 2020. Svaret er et klart "nej". Man kan undre sig over at de mange erfarne folk der har været bekendte med denne kommuneplan fra tidligere byrådsperioder og de visioner der er for vandområdet ikke har råbt vagt i gevær.

Endelig er Stenløse Å er en guldgrube for byudvikling i fremtiden. Vand er en stor ressource. Den skal bevares og udvikles i langt højere grad end VVM rapporten sætter rammen for, til glæde og gavn for borgere der kan udnytte rekreative områder langs åen med de gydende havørreder og mange andre dyrearter der lever der.

Et stort renoveringsprojekt af vores kloakker og veje mener jeg skal koordineres med udviklingsprojekter for byen der i højere grad samtænker klimasikring, skybrudssikring og anlæg af spændende bymiljøer i vores alles Stenløse og Egedal Center, hvor vi som borgere gerne skulle have lyst til at komme og nyde ikke alene butikkerne men også hinandens selskab i dejlige omgivelser.

Derfor stemte Lokallisten Ny Egedal NEJ tilat sende rapporten i høring på planudvalgets møde i torsdags - den 4. december. Og vi vil stærkt appellere til at vi som byråd tænker os godt om og får videreudviklet rapporten indtil den indeholder en reel undersøgelse af hvilke muligheder der er for at forsinke noget af regnvandet og dermed hæve baren for at gøre klimatilpasnings-projektet til et godt politisk projekt, der bliver tænkt på tværs af både udvalg og centre. Det gør man i bl.a. Kokkedal og Frederikssund, hvor visionære politikere samtænker og samskaber levende ådale og rekreative områder med skybrudssikring i byerne.

Lige nu er det Novafos der har bolden på et arbejde de skal lave for at leve op til et EU-direktiv. Men som politiker mener jeg, det er min pligt at tænke i helheder. Helheden opstår når vi ikke bruger 80-100 mio. kr. af borgernes penge på klimasikring uden at lave en skybrudssikring. Ikke mindst når det det samtidig kan medføre at vi bringer åen i en endnu bedre økologisk tilstand og derved også mindsker forstyrrelser af fredede dyrearter som havørred, isfugl, snog og mange flere dyre og planterarter der lever i og langs åen i dag.

Og herudover har vi et helt andet ansvar som jeg mener det er på tide vi som politikere tager på os ikke kun af navn men også af gavn! Vi står over for en global såvel som national biodiversitetskrise med tab af arter. I det lyse er det selvsagt oplagt og vel næsten en bunden opgave at man forbedrer Stenløse å det sidste nøk og værner om den biologiske mangfoldighed i vores å igennem Stenløse by. En å som er tæt på at være i god økologisk tilstand, fremfor at ødelægge den. Jeg er nemlig "vild med Egedal". Jeg værner om biodiversiteten og ønsker at fremme den. Jeg er sikker på at alle der ønsker at bevare naturen i Egedal er enige heri. Men VVM rapporten er ikke "vild nok". Den mangler at undersøge den løsning der værner mest om naturen i og omkring Stenløse Å.

Kære kolleger - lad os nu samarbejde om at finde den rigtige løsning og ikke bare "ekspedere" sager i byrådet og lad os nu gøre det sammen med alle de kloge borgere vi har her i kommunen der både er vidende og villige til at bruge tid og energi på at skabe en god kommune sammen med os. Sammen er vi bedst.