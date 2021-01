Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvad sker der, hvis Toftehøjskolegrunden bliver lukket for offentlig adgang? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvad sker der, hvis Toftehøjskolegrunden bliver lukket for offentlig adgang?

Debat Egedal - 08. januar 2021 kl. 08:23 Af Nicolai Sørensen Svanevej 6 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen

Der har indtil nu været tre offentlige informationsmøder omhandlende udviklingen af Toftehøjskolegrunden. Sidste møde var i tirsdags, 5, januar, og var et online-møde med endnu en præsentation af det projekt, som nu skal godkendes i byrådet, inden det skal udbydes, og der på sigt bygges på Toftehøjskolegrunden.

På de sidste to møder blev der stillet mange interessante spørgsmål. Nogle blev besvaret, andre talte udviklingsselskabet rundt om, og nogle blev der slet ikke svaret på.

Grunden er 55.000 m2. Heraf er de 45.000 m2 i dag åbne udeområder, som alle frit kan bruge, fordi det er en offentlig grund.

Der er boldbaner, skater- og cykelbane, legepladser samt et overdækket cykelskur, der bruges til træning. Ligesom der er større grønne områder og gennemgående stier til de mange steder rundt om grunden.

Det store spørgsmål efter de mange offentlige møder er dog: Ønsker de nuværende borgere i Ølstykke Stationsby virkelig, at Toftehøjskolegrunden bliver privat og muligvis lukket for offentlig tilgængelighed?

Og ønsker Egedal Kommune og byrådet, at udvikling af grunden og Ølstykke Stationsby skal være for de borgere, som allerede bor her, eller skal det kun være for dem, der kan tiltrækkes?

Hvad jeg taler om?

Jo, hvad sker der egentlig, hvis et privat firma, for eksempel firmaet, der har stået for udviklingen, nemlig Plushusene, overtager grunden?

De får - som med alle andre private grunde - fuld råderet over den. Og hvad har de så egentlig af planer for grunden?

På oversigten over de kommende bygninger er alle bygninger placeret som en afskærmning af området mod alle allerede eksisterende boliger og åbner sig i stedet for op mod den del, som vender mod Byparken.

Planen for området er designet til, at borgernes naturlige gang skal være fra byparken og ind over Toftehøjskolegrunden og ikke fra de nu eksisterende boligområder og ind på grunden.

Med andre ord er det snarere ekskluderende end inkluderende byplanlægning.

Skal lokalområdet inviteres ind på grunden, eller skal det holdes ude? Skal en så stor grund midt i stationsbyen lukke sig om sig selv, eller skal området gøres attraktivt for alle - mennesker i både kommende og allerede eksisterende boliger i Ølstykke?

I Udviklingsplanen er der en lille fem-mands fodboldbane, et overdækket område midt på grunden og nogle legeområder. Meldingen fra udviklingsselskabet bag er, at det er tilgængeligt for alle borgere, ikke kun områdets beboere.

Er det mon stadig tilfældet, når familier holder picnic og fødselsdage på græsset, eller unge mødes og hygger sig, eller når træningsklubber bruger det overdækkede område til træning hver weekend fra 9 til 14 og i hverdagene fra 17 til 19?

Eller er det så bare et spørgsmål om tid, før det bliver "privat område", der står på skiltene, og dermed lukket ned for offentligheden?

Der er beskrevet flotte kombinerede gang- og cykelstier på tværs af Toftehøjskolegrunden, som alle de, der skal krydse området, kan bruge - således også alle områdets skolebørn, når de skal i skole.

Mon der er taget højde for, at det potentielt set kan være 300 skolebørn, der skal krydse den grund hver eneste dag, flere gange? Eller er det igen bare et spørgsmål om tid, før det bliver lukket for offentligheden?

Konsekvensen af at lade en privat aktør købe så stor en grund i midten af Ølstykke Stationsby kan blive, at vi som nuværende borgere mister vores adgang til området.

Når området bliver privatejet, er det helt op til den private ejer, hvem som skal have adgang til området.

Det kan ramme foreninger, unge og familier som bruger området til sociale aktiviteter, afslapning eller træning. Det kan ramme de borgere, som bruger grunden til en gåtur eller en cykeltur på tværs af grunden for at komme til Byparken eller Bygaden.

Hvorfor er det ikke et ønske - og dermed et krav til udbuddet - fra Egedal Kommune at sikre offentlig adgang til så central grund i Ølstykke Stationsby?

Nu hvor Egedal kommune har valgt at sælge grunden, hvorfor så ikke beholde den del af grunden, som allerede i dag er udlagt til rekreativt område, samt de områder, hvor der er skaterbane og legeplads på, i offentlig regi? Det efterlader stadig 35.000 m2 til at udvikle på.

Er udvikling af Ølstykke ikke, at de borgere, som allerede i dag bor i Ølstykke Stationsby, får tilført mere værdi i deres hverdag og i deres interaktion med andre?

Lever udviklingsplanen for Toftehøjskolegrunden egentlig op til det?