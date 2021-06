DEBAT: Hvad betyder skolelukninger for Egedals borgere

Nu her i sæsonen 2021-2022 er det gået helt galt set ud fra vores forening. Nu har vi måttet flytte tider fra en dag til en anden, mange synes måske, det er en bagatel. Men at flytte så mange personer på en gang giver store problemer. Bestyrelsen har svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan lade os beholde to timer hver tirsdag i hal 2 og hal 3 fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Dette set i lyse af, at skolerne booker deres tider før, vi andre får lov at booke. Det er måske også fornuftigt, men det, der falder os for brystet, er, at skolerne booker tider, men de bruger kun cirka 30 procent af de tider, som er blevet dem tildelt. De 30 procent er ikke noget, vi har opfundet, det er Egedal Kommunes egne observationer.