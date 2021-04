Send til din ven. X Artiklen: DEBAT Hjælp til selvhjælp er vejen frem for Danmarks landsbyer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT Hjælp til selvhjælp er vejen frem for Danmarks landsbyer

Debat Egedal - 26. april 2021 kl. 15:45 Af Anne Hjælmsø, forfatter, medlem af bestyrelsen: Ganløse Foreningshus, Enghøjvej 46, 3660 Stenløse Kontakt redaktionen

debat Ny forskning fra Københavns Universitet afslører, at der skal være mødesteder, der tiltrækker mennesker i landsbyerne året rundt! Og forskerne peger på, hvad der skal til, for at et lille bysamfund kan trives og tiltrække nye borgere: Det gode landsbyliv har ildsjæle, som går sammen om initiativer, der efterlader deres landsby som en særlig perle på nethinden.

Egedal er netop kåret til "Danmarks bedste kommune". Med en sådan titel, kan man da ikke have, at en landsby med Ganløses beliggenhed og størrelse ikke engang har et foreningshus, hvor vi kan samles. Liselund ligger tomt. Liselund venter på os.

Det nære har altid været i fokus i Ganløse. Landsbyen har tiltrukket mange nye unge familier, fordi de ved, at fællesskab er afgørende for trivsel. Vi kommer hinanden ved. Her er enighed om at bevare Liselund og skabe et foreningshus. Derfor er der for nylig stiftet en forening, dannet i fællesskab af bestyrelsesmedlemmer fra sports- og kulturforeninger, hvilket betyder, at stort set alle landsbybeboere er repræsenteret.

Foreningen har allerede indsamlet omkring 500.000 kroner til anparter. Mange firmaer og personer sponsorer og yder hjælp.

Vi mangler kun, at Egedal byråd vil fejre, at vi blev udnævnt til Danmarks Bedste Kommune. Toppen på den kransekage vil være at hylde fællesskabet og hjælpe os til, at Ganløse i lighed med de øvrige landsbysamfund får et foreningshus: Liselund.

Så vil Egedal samtidig matche ny forskning om trivsel i de små samfund.

Rapporten "Hjælp til selvhjælp er vejen frem for Danmarks landsbyer" er udført af Københavns universitet 2021