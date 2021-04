Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Frederikssundmotorvejen skal være førsteprioritet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Frederikssundmotorvejen skal være førsteprioritet

Debat Egedal - 19. april 2021 kl. 11:25 Kontakt redaktionen

Af Sophie Løhde (V) politisk ordfører Karsten Søndergaard (V) borgmester i Egedal

Endelig kan vi komme videre med Frederikssundmotorvejen. Det er meget positivt, at regeringen nu endelig melder klart ud om Frederikssundmotorvejens forlængelse, som vi længe har været fortalere for. Motorvejen indgik i Venstres infrastrukturplan for 2019, så det er glædeligt, at regeringen nu også er nået frem til samme resultat, selvom det selvfølgelig er ærgerligt, at der skulle gå to år med ingenting i mellemtiden.

Investeringen i Frederikssundmotorvejen er gode nyheder for Nordsjælland og de mange pendlere, der i fremtiden kan se frem til mere tid i døgnet, når tiden brugt på kø mindskes. Men det er også netop tiden, der fortsat bekymrer os. For regeringen har ikke sat årstal på nogle af sine vejprojekter, og det er derfor umuligt at sige, hvornår arbejdet med motorvejen kan begynde, eller hvordan Frederikssundmotorvejen bliver prioriteret i forhold til de mange andre infrastrukturprojekter. Og mens vi venter vokser trængselsproblemerne sig kun større.

Der er med andre ord fortsat meget at kæmpe for. Vi skal sikre, at Frederikssundmotorvejen bliver prioriteret helt i top i de kommende infrastrukturforhandlinger. Det vil Venstre tage med til forhandlingerne. For vi har spildt tid nok. Tid spildt i kø og tid spildt på at vente på en motorvej, hvis behov har været åbenlyst i mange år.