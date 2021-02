Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Frederikssund-motorvejen skal færdiggøres nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Frederikssund-motorvejen skal færdiggøres nu

Debat Egedal - 08. februar 2021

Hver eneste dag bruger bilister 6.000 timer på at holde i kø på strækningen fra Frederikssund til Ballerup. Det er tid, der kan bruges langt bedre sammen med familien, på fodboldbanen eller, hvad man nu drømmer om, når man sidder og kigger ind i de røde baglygter.

Det er situationen nu, og det ser kun ud til at blive værre. For de officielle prognoser forudser at cirka 10.000 yderligere biler kommer på vejene i fremtiden. Derfor skal arbejdet med Frederikssundmotorvejen sættes i gang hurtigst muligt - ja ideelt var vi jo allerede i gang.

En forlængelse af Frederikssundmotorvejen vil være et af de mest rentable vejprojekter i Danmark. Det slår Vejdirektoratet fast i en ny VVM-rapport, der viser en samfundsøkonomisk forrentning på hele 10,6 procent. Det efterlader ingen tvivl om, at en forlængelse af Frederikssundmotorvejen skal være øverst på listen, når der skal prioriteres i de kommende infrastrukturforhandlinger. For der er ingen argumenter imod at sætte arbejdet i gang med det samme. Anlægsloven er på plads, og VVM-rapporten er krystalklar. Det eneste, der mangler, før det første spadestik kan tages, er finansieringen.

Og at det nu skal være finansieringen, der er udfordringen, ærgrer os gevaldigt. Før folketingsvalget i 2019 havde VLAK-regeringen sammen med DF vedtaget en fuldt finansieret infrastrukturplan, der både inkluderede Frederikssundmotorvejen og Hillerødmotorvejen. Den plan blev desværre skrottet af den socialdemokratiske regering, hvorfor vi nu igen står i en situation, hvor afgørelsen om finansiering skal findes i forhandlinger på Christiansborg og i Transportministeriet, selvom VVM-rapporten er så tydelig i de store samfundsmæssige fordele.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Venstre står klar, når regeringen forhåbentligt snart indkalder til forhandlinger om infrastruktur - og vi vil kæmpe med næb og kløer for, at Frederikssundmotorvejen færdiggøres nu.