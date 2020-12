dav

DEBAT: Får du støjgener eller sætningsskader på dit hus???

Debat Egedal - 04. december 2020 kl. 10:24 Af Bianca Ravn, Askevej 8, 360 StenløseNabo til Stenløse å, Medlem af følgegruppen klimatilpasning Stenløse by, Medlem grundejerforeningen Sandal Kontakt redaktionen

Medio December skal politikkerne i Egedal kommune beslutte, om Novafos´ reviderede miljøkonsekvensrapport omkring projekt "Klimatilpasning Stenløse by" skal godkendes til hørring.

Novafos har husstandsomdelt deres pjece "Bedre vandmiljø og færre oversvømmelser" til naboerne af Stenløse å.

Pjecen beskriver de 4 forslag, som Novafos har arbejdet med for at Klimatilpasse Stenløse by...

Stenløse å vil blive gravet op i 3 af de 4 forslag. Al biodiversitet, beplantning og dyreliv ødelægges i en bredde af mellem 4 meter og 15 meter afhængig af hvilket forslag der vælges.

Stenløse å har ifølge Novafos 130 grundejere i Stenløse by. Jeg går ud fra at alle disse grundejere har modtaget pjecen i deres postkasse...

Men naboerne til disse grundejere har ikke modtaget denne information?? Min nabo har i hvert fald ikke!

Novafos beskriver i deres forslag 3 at;

- At 761 grundejere vil blive berørt af højt støjniveau...

- Estimeret vibrationsskader på 183 boliger...

- Mærkbar oplevelse af vibrationer i 394 boliger...

Relevant information til mange grundejere??

Pjecen er desværre meget misvisende og manipulerende....

F.eks. Hvor åen graves op i flere meters dybde, og al beplantning fjernes i en bredde af 6 og 15 meter - skriver Novafos under beskyttet natur: Ingen natur fjernes??

I samme kolonne skriver Novafos: I forbindelse med anlæg fjernes alle 92 planter af fredet orkide.... Og 7 Potentielle flagermustræer fældes.... Men ingen natur fjernes??

Den manipulerende sprogbrug benytter Novafos når de skriver; Bevare åbent vandforløb - med dette mener Novafos, at ændre Stenløse å til en flisebelagt regnvands rende.

Indbyggere og politikere i Stenløse har da fortjent bedre end denne misvisnede og manipulerende forklaring fra "eksperterne". !!

Anbefaler klart andre interessenter at finde pjecen på Egedal kommunes hjemmeside og blive forundret..

Jeg er en af de grundejere, der vil blive voldsomt berørt af Novafos projekt. Min have vil blive ødelagt/ ekspropriere, alle mine store træer vil blive fældet. Al beplantning gennem 52 år fjernes. Jeg risikerer sætningsskader på mit hus. Og ikke mindst vil åen måske forsvinde fra min have?? Hvordan vil kommunen kompensere for dette? Jeg kan ikke se det ligger i budgettet?

Projektet har været under opsejling siden 2011. Denne pjece er den første information, jeg som grundejer har modtaget af Novafos / Egedal kommune, omkring "Klimatilpasning Stenløse by", hvor min have graves op og benyttes som arbejdsplads...