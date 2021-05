Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Et jerntæppe i Kildedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Et jerntæppe i Kildedal

Debat Egedal - 15. maj 2021 kl. 10:40 Af Poul Nielson Lupinhaven 27 2765 Smørum Kontakt redaktionen

debat Ballerup kommune har nu sendt planen for udbygning af Kildedal-området til høring efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen. Blandt de mange kvaliteter, der fremhæves ved planen, skal især bemærkes følgende: "Kildedal fletter sig sammen med de eksisterende omgivelser og skaber synergi og samarbejde på tværs".

Det er jo ganske enkelt ikke rigtigt. Uanset hvilken af de forskellige kort og illustrationer, der er lagt frem, er der ikke lagt op til nogen form for "synergi og samarbejde på tværs" til de nærmeste eksisterende omgivelser, nemlig den store udvidelse af boligområdet ved Kong Svends Høj og bag støjvolden langs Tværvej. I bedste fald kan der måske blive tale om en stiforbindelse.

Der er fire forskellige interessenter i, hvordan Kildedal-området kommer til at se ud: Ballerup kommune, Egedal kommune, Vejdirektoratet og DSB. Her er det interessant at se på, hvordan det gik til, første gang adgangsforholdene til de to S-togs stationer, der er de lokale stationer i Smørum, blev udbygget. Der skete det, at der overhovedet ikke blev anlagt én eneste parkeringsplads på sydsiden af Måløv Station.

Det var måske heller ikke et stort problem for beboerne i Ballerup kommune, der alle ligger tæt på stationen. Men hele det store boligområde i Smørum med en klar interesse i at kunne bruge bilen til og fra stationen blev totalt ignoreret. Ingen ved, om dette skyldtes, at DSB ikke mente, det var deres opgave, at Ballerup kommune ikke ville lægge jord til noget, der ikke lige gavnede deres egne indbyggere, eller om den daværende Ledøje-Smørum kommune, der nærmest havde allergi i forhold til at samarbejde med Ballerup om noget som helst, enten sov i timen eller bevidst vendte sagen ryggen.

Nu gentager situationen sig altså. Egedal kommune markedsfører sig bl.a. med de mange S-togs stationer, der er i kommunen på Frederikssundsbanen. Men det er bemærkelsesværdigt, at de to stationer, der er nærstationerne for Smørum, ikke er noget, man taler om.

Adgangen til Tværvej og anlæggelsen af et rimeligt antal parkeringspladser (måske også med ladestationer til elbiler) ved Kildedal er en ubetinget nødvendighed. I den nye Egedal By er der ikke lagt an til, at folk kan parkere tæt ved deres bolig. Det modsatte er tilfældet både i Ballerups plan for Kildedal, og i den eksisterende udbygning ved Kong Svends Høj. Man føler sig fristet til at spørge, om der ikke er en voksen til stede? Få dog skabt lidt helhed i området! SYNERGI OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS!!