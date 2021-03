Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Et grønnere Egedal er også et politisk ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Et grønnere Egedal er også et politisk ansvar

Debat Egedal - 09. marts 2021 kl. 11:38 Af Helle Anna Elisabeth Nielsen, Byrådsmedlem Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

debat Det er med tilfredshed jeg læser vores placering på nationalt plan i den nyligt publicerede klassificering af vores naturkapital udarbejdet af bl.a. Århus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening.

En 23. plads er det blevet til!

Og det er jo ikke et dårligt udgangspunkt.

Det betyder vi er rykket to pladser frem eller har fået et enkelt point mere på 5 år.

Vores placering bestyrker min antagelse om, at vi i Egedal Kommune, som en del af regionhovedstaden, har en helt særlig mulighed for at differentiere os fra vores nabokommuner, som er præget af bebyggelsestæthed og befolkningstæthed.

Vi er en kommune, som ikke alene kan byder på åbne landskaber, skove og istidslandsskaber - men også en lidt bynær natur.

Og vi har en særlig sammensætning af små bysamfund med mange grønne områder og åbne landskaber, som adskillelser byerne og dermed skaber en helt særlig "kommune-DNA". Den skal vi værne om! Egedal er i manges - også min - opfattelse en landkommune.

Og det er jeg rigtig glad for.

Men med de udfordringer vi står over for med en national ambition om 70% reducering af vores Co2 udslip og de nye muligheder, som lovgivningen giver for økonomisk kompensation ved omdannelse af lavbundsjorde til Co2 konserverende naturarealer, har vi en oplagt chance for at gribe stafetten og vise vejen. Vejen skal skabes sammen med vores borgere og landmændende i særdeleshed.

Men vejen skal også vises ved, at vi som kommune går forrest.

Vi stillede i Lokallisten Ny Egedal forslag ved budgetforhandlingerne om at skabe et økonomisk råderum til at gå i gang på kommunens egne arealer med biodiversitet, pløjning af jorden og såning - så vi kan skubbe udviklingen hurtigt i en ny retning. Også skovrejsning og naturlige insekthoteller på flere kommunale arealer kunne vi have været i gang med nu.

I stedet bruger vi pengene på den meget store kommunikationskampagne "vild med Egedal", der skal aktivere borgerne til at blive mere "vilde" i Egedal.

Det er også rigtigt fint. Jeg håber borgerne griber stafetten.

Men jeg håber, at vi som kommune går forrest i fremtiden.

Sådan forbedrer kommunens sin placering i naturkapitalindekset: [list]

Forbedre vilkårene for truede og sårbare arter Udtage jord og skabe ny natur Forbedre kortlægning af specielt truede og sårbare arter Sikre den bedst mulige beskyttelse af den værdifulde natur [/list] [/list]