DEBAT: Enkesædet i Stenløse - en del af Stenløses DNA!

Debat Egedal - 22. maj 2021 kl. 08:33 Af Ulrik John Nielsen Gruppeformand for Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

Lokallisten Ny Egedal kommer med et medlemsforslag på byrådsmødet til 26. maj, hvor vi opfordrer vores kollegaer i Egedal byråd til at pille Enkesædet i Stenløse ud af listen på ejendomme til salg i Egedal.

Enkesædet er en fredet ejendom med en lang historie bag sig, og er en af de sidste rigtig gamle ejendomme, der er tilbage i Stenløse. Og med kirken som nærmeste nabo vil det efter vores mening være en skam at sælge netop denne spændende bygning.

Ejendommen er udlejet i tre boliger og er en rentabel forretning for kommunen.

Hvis ejendommen bliver solgt, ville man måske se frem til et højt palisadehegn rundt om grunden, som i dag er en lille offentlig park - et grønt åndehul - midt i byen til stor glæde for rigtig mange naboer og borgere i Stenløse.

I sidste uges udgave af Lokalavisen kunne man læse en større artikel, hvor formanden for kulturudvalget i Egedal udtaler, at Egedals historie skal helt hjem til borgerne.

Altså at vi skal værne om de danefæ, som blandt andet er de broncehjelme, der i dag er på Nationalmuseet, men som er fundet i Brøns Mose, skal være synlige for borgerne, da det er en del af Egedal Kommunes historie. Her passer Enkesædet og historien om ejendommen også rigtigt godt ind.

Lokallisten Ny Egedal mener, at vi skal værne om de få klenodier og ejendomme, der er tilbage, og når så også regnestykket med økonomien hænger fint sammen, ser vi ingen grund til at ejendommen skal sælges. Hvilket efter vores mening ville være meget beklageligt.

Vi mener, det må være en fejl, at det overhovedet har været på tale, så netop derfor har det undret os, at ejendommen stadig er at finde på listen over ejendomme, der skal sælges.

Vi tog netop samme opfordring op i januar, og har set langt efter en sag om det i nu knapt et halvt år.

Så nu sætter vi punktet på Byrådets dagsorden og håber, at vores kollegaer er enige i at bevare kulturen, historien og et grønt åndehul i Stenløses gamle bymidte.