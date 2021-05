Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Enhedslistens tanker om miljø, natur og klima i Egedal Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Enhedslistens tanker om miljø, natur og klima i Egedal Kommune

Debat Egedal - 21. maj 2021 kl. 09:55 Kontakt redaktionen

Jesper Holm Tværvej 10 Buresø 3550 Slangerup

Debat Kommunens bæredygtighedspolitik har historisk været foran på energirigtige nye bebyggelser, og Egedal Syd er kendt for sine forskellige tiltag på sider af bæredygtig byggeri. Vi har en kompetence i teknik- og miljøforvaltningen, og vi har haft og har politikere, der tør sætte visioner op for udvidet kommunalt handlerum på nye miljøområder. Senest med projektet 'Vild Kommune', der vil tage fat om den bredere genforvildning og blågrøn byfornyelse. Derfor er borgerprotester mod rørlægning af Stenløse Å jo ret beset en forlængelse af kommunens egne politiske hensigtserklæringer.

Vi bakker op om at styrke biodiversiteten med genforvildning (nej ikke med bisonokser og større pattedyr) og lad os involvere lodsejere, private grønne terræn-ejere og familier på en lang rejse med konkrete tiltag i plantning af frugttræer og nøddebuske, tilsåning med engblomster og fjernelse af de problematiske ukrudtsplanter. Vi ser muligheder for, at kommunen kan støtte læringskredse mellem havefolk, landmænd og skovejere - vi kunne se flygtninge og indvandrere bidrage med deres havekulturer, og vi ser mulige skånejobs for udsatte borgere.

Med FN's 17 bæredygtighedsmål skal vi sikre, at denne indsats nu når ud til alle sektorer, og at vi taler om bæredygtighed, når vi driver skoler, laver infrastruktur eller laver offentlig bespisning. Vi vil arbejde for at få cirkulær økonomi som princip for kommunens drift og service for borgerne blandt andet ved at styrke genanvendelse i byggeri, ved at man ved nedrivning forlanger miljøscreening af byggeelementer og genanvender beton, glas og træ i den udstrækning det teknisk er muligt.

Vi har gennem årene set et stigende krav til at genbruge vores tekniske apparater, cykler med mere, som vi i dag ikke kan få repareret eller, som, vi synes ikke længere lige. er det eneste rigtige. Hvorfor ikke få frivillige og skabe skånejobs til at arbejde med oparbejdning og reparation udi genbrug? Der kunne etableres læringskredse om cykel- og tøjreparation med udgangspunkt i disse genbrugsservices, de kunne vel sagtens blive placeret på vores genbrugsstationer, hvor der i forvejen er kyndigt og engageret personale, men som bekendt må man netop i dag ikke genbruge her men i stedet lade gode ting gå til forbrænding (det der hedder genanvendelse).

Vi vil se mange flere cykler, cykelstier, elbiler og el-busser fremover! Lad os fastholde og udbygge den offentlige transport og få borgerne med i visionsarbejde for alternativer til bilen, som vi jo godt ved, vi ikke i længden kan blive ved med at øge antallet af. Der er i forvejen alt for meget trafik og forurening fra vores kørsel - en forurening vi også ved forkorter menneskeliv. Vi mener derfor ikke, vi skal nedlægge eksisterende busruter, men oprettet nye og gerne flere afgange, og fortsætte forsøg med små el-busser. Vi skal have bedre koordinering mellem tog- og busafgange. Endelig vil vi også gerne styrke CO2 neutrale løsninger, hvad angår opvarmning og energiforbrug i private husholdninger i den ældre boligmasse og blandt vores virksomheder. Kommunen vil kunne lære af mange andre foregangskommuner, der formår at få involveret og efteruddannet lokale håndværkere og ildsjæle i energirenoveringer med mere, og vi skal da fremme byggeri med træ i stedet for beton.

Vi kunne se mange muligheder i at samordne den viden, der findes i de mange økologiske bedrifter og virksomheder, vi har i lokalområdet for at rådgive kommunen i offentlige grønne indkøb og bespisning. Så hvorfor ikke lade den lokale erhvervspolitik blive grønnere og starte et netværksarbejde og grøn førertrøje projekt her? De helt store udfordringer som vores regering vil have svært ved er jo klimasynderne i bolig, biler og bøffer!