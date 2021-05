DEBAT: En af årets bedste nyheder fra Venstre i Egedal

En flot og velment kompliment til Venstre fra os fra Lokallisten Ny Egedal, der var ved at tabe både mund og næse, da vi læste nyheden fra Karsten Søndergaard fra Venstre. Venstre vil prøve at skabe flertal i byrådet for at kunne tilbyde foreningen bag Liselund Foreningshus mulighed for at kunne købe Liselund til en fair og favorabel pris. Det har skabt glæde hos alle de gode kræfter, der har kæmpet for denne sag.

Vi fra Lokallisten Ny Egedal har som bekendt været en varm fortaler for at beholde en smuk ejendom med en central beliggenhed midt i Ganløse, som et mødested for alle byens borgere og foreninger. Det ser nu ud til at bære frugt, og vi kan da også forlods tilbyde vores 3 mandater i byrådet, så der således kun skal skaffes yderligere 8 mandater, hvoraf Venstre jo sikkert kan mønstre de 5.

Man kunne også godt forestille sig, at SF er positive, samt Radikales Rikke Mortensen, der flere gange har udtrykt sympati for forslaget om et borgerhus i Ganløse. Vi går også ud fra, at Niels Johansen fra Konservative, der er Ganløser med liv og sjæl, går med til en fair løsning for Foreningen Liselund.

Værs´go Karsten Søndergaard her har du så mindst 11 mandater bag dig. Og lur os, om Socialdemokraterne her så tæt på et kommunalvalg vil turde spænde ben for et godt forslag. Der er trods alt også potentielle S vælgere I Ganløse og omegn og det vil næppe vække begejstring, hvis S som det største parti ikke vil være med. Det ser derfor ud til at det gode forslag kan få endog stor opbakning i Byrådet.

Vi vil selvfølgelig følge udviklingen tæt og ikke tage forskud på glæderne - der er jo også lidt elastik i formuleringen ”en fair pris”, men vi har ja-hatten på og er optimister.