DEBAT: Egedals børn fortjener mere end lappeløsninger

Debat Egedal - 05. maj 2021 kl. 11:30 Af Helle Anna Elisabeth Nielsen,byrådsmedlem, Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

Tirsdag den 4. maj, var der et punkt på dagsordenen i familieudvalget i byrådet.

Det handler bl.a. om kapacitetsproblemerne i Smørum. Seks børnegrupper mangler et sted at være.

Allerede i 2015 var der fokus på kapaciteten på området fra forældres side og vi var nogen der råbte vagt i gevær og ønskede fokus på området allerede dengang. I 2018, da skolelukningerne var i spil, talte vi for netop at tænke langsigtet og overveje om Søagerskolens lukning ville skabe et problem på sigt.

NU står vi så her midt i problemet og skal finde plads til vores familiers børn i bl.a. - hold fast - pavillioner! Pavillioner, midlertidige placeringer på Søagerskolen og modulbyggeri er de mest centrale løsninger der er i spil.

Det er hvad vi nu kan finde ud af at tilbyde vores kæreste eje - vores små børn. Det synes vi ikke er nok for os i Lokallisten Ny Egedal. Vi ønsker en børne-og familiepolitik, hvor børns tarv og trivsel er i højsædet. Hvor børns ve og vel sættes over investorers ønsker til beliggenheder for nye boligkomplekser, men hvor vores borgeres ønsker om nærhed til institutioner, gode udearealer, udsigt til og nærhed til naturen er i højsædet.

Hvorfor skabe daginstitutioner (i etager) i tæt bebyggede områder, når vi kan få god plads, frisk luft og nem adgang til grønne områder i noget af det vi har. Regnbuen er en daginstitution der ligger lige op af Søagerskolen, hvor børnene er placeret midlertidigt i dag. For Søagerskolen er som bekendt lukket. Måske er det tid til at stoppe toget inden det kører helt af sporet. Vi skal da undersøge om det er en god idé at beholde skolen, når vi har behov for lokalerne - lige nu og her og i fremtiden! OG vi skal da undersøge om det bedre kan betale sig at renovere dele af skolen for de 6-12 mio. kr. det koster at opføre pavilloner eller moduler. Hvorfor købe jord i fremtiden, rive brugbare bygninger ned og bygge nyt midlertidigt byggeri i morgen, når vi kan indrette permanent og ordentligt i dag på Søagerskolens grund i moderniserede lokaler. Hvad skete der med hele idéen om multifunktionelle kvadratmeter? Lad os bruge de boligkvadratmeter vi allerede har og indrette dem godt og inspirerende.

At lægge skinnerne mens vi kører viser sig at være både dyrt og dræbende for "verdens bedste hverdag". Det er tid til et sporskifte!