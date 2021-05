Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Egedal Kommune Danmarks bedste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Egedal Kommune Danmarks bedste

Debat Egedal - 22. maj 2021 kl. 08:51 Af Claus Bruncke, Spidskandidat, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

debat I godt en måned har borgerne i Egedal Kommune kunnet glæde sig over at være bysbørn i Danmarks bedste kommune. Det konkluderer i alt fald en undersøgelse, som er lavet af boligportalen Findboliger.dk.

Vist kan vi da være stolte! Og det er de da ikke mindst i kommunalbestyrelsen, hvor de efterhånden må have fået lange arme af at klappe hinanden på skuldrene.

Undersøgelsen er tænkt som et værktøj til brug for unge familier, der overvejer at flytte til kommunen. Den hviler på 9 parametre, hvor samtlige landets kommuner har fået tildelt en karakter. Tallene, der ligger til grund for karaktergivningen, har man for at give det hele et skær af seriøsitet hentet hos Danmarks Statistik.

Nu her, hvor euforien er ved at lægge sig, kan det være rimeligt at kigge på hvad det er for parametre, man baserer den på. Jeg skal ikke stikke under stolen, at efter 34 år i kommunen (oprindeligt Ølstykke) er jeg meget enig i, at vi har en kommune, der om ikke andet hører hjemme i toppen. Men ikke nødvendigvis af de årsager, undersøgelsen lægger frem.

Vi er blevet bedømt på følgende parametre : Ligestilling, miljø, trafikuheld, kriminalitet, uddannelse, beskæftigelse, indkomst, sundhed og bolig. Hvorfor man har medtaget parametre, som ligestilling, trafikuheld og beskæftigelse m.fl. må stå hen i det uvisse. Men man kan se, at undersøgelsen er popsmart og omhyggeligt undgår de vigtige emner.

Mit bud er, at hvis følgende parametre var taget med i vurderingen, ville Egedal næppe være i nærheden af 1. pladsen :

- Skat : Egedals skatteprocent er på 25,7 %, hvilket den har være i mange år nu. Samtlige vor nabokommuner har lavere skatteprocenter.

- Value for money (får vi nok for pengene ?) : En nylig undersøgelse viser, at skatteborgeren i Egedal Kommune betaler 7000 kr. mere om året end skatteborgeren i Vejle - for nøjagtigt de samme ydelser.

- Evne til at skabe trygge rammer for børnefamilier, hvor et eller flere børn har problematikker

- Evne til at tilgodese handicappede med specifikke behov

- Evne til at tilgodese butikshandelen

- Evne til at tilgodese lokale håndværkere og leverandører/producenter af specifikt udstyr

- Evne til at tiltrække erhverv og arbejdspladser

- Kulturtilbud

Endelig kan det undre, at Egedals helt store trumfkort, vor smukke natur - ikke er nævnt med et ord.