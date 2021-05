Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Derfor er det så vigtigt at få klarhed om skolelukningerne

Debat Egedal - 04. maj 2021 kl. 08:27 Af Helle Anna Elisabeth Nielsen, byrådsmedlem Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

debat 28.4.2021 var dagen hvor et flertal i byrådet, efter indbyrdes og forudgående aftale, valgte at forsøge at tie en sag ihjel. Det fremgik af en pressemeddelelse indrykket efterfølgende. Og tavshed var da også reaktionen på vores medlemsforslag på byrådsmødet, om henholdsvis politisk behandling af den undersøgelse lavet af vores revisionsfirma PWC, der var sat i gang efter nogle borgere havde henvendt sig med en omfattende kritik.

I stedet for at forholde sig til sagen der blev fremført på mødet og som handlede om undersøgelsesrapporten, valgte flertallet at fremstå "krænket" af et mindretal, fordi vi har et divergerende synspunkt. Sagen er, at vi har betalt over 150.000 kr. for et arbejde der ikke er udført og der er misvisende i sine konklusioner og dermed bliver lige så problematisk, som dét det undersøger. Sagen er også, at vi af helt principielle årsager bør have klarhed for, om der er lavet en sagsfremstilling der fremstår vildledende. Og at der tages et ansvar i sagen.

Og hvorfor er det så vigtigt? Det er det fordi vi som borgere skal kunne have tillid til at vi har embedsmænd der efterlever sandhedspligten, er upartiske og giver os et neutralt og objektivt perspektiv med deres faglighed i førersædet. Byrådet, som er øverste instans og skal tage de endelige beslutninger og i de store sager skal gøre det på et fagligt velfunderet og korrekt oplyst grundlag. Det fik vi altså ikke i denne sag om lukningen af skolerne.

Skolerne er vi i den grad tilhængere af skal moderniseres og løftes ud af mange års nedslidning og manglende vedligeholdelse. Når partier går sammen i en pressemeddelelse og begrunder deres tavshed på mødet med ærgrelsen over vores medlemsforslag og stiller det op mod at skabe udvikling på skoleområdet, er det blot et forsøg på at dreje opmærksomheden væk fra sagens kerne - ordentligheden i sagsbehandlingen. Det kan man nemt falde for. Men jeg gør bare ikke.

Efter byrådsmødet i onsdags står det nu klart for mig, at der er en stiltiende accept af det jeg vil karakterisere som praksis for sagsfremstillinger med misvisende informationer. Det var hvad vi som byråd fik udleveret i 2018 under skolelukningerne i henholdsvis Smørum og Ølstykke. Det var en trist dag for demokratiet i Egedal! For selvom det gamle ordsprog "den som tier samtykker" nok gælder i denne sag, er det kedelig praksis ikke at give sin mening offentligt til kende når adspurgt i et kommunestyre anno 2021.

Kritikken fra borgerne i Ølstykke er desværre berettiget og må vi NU konkludere - accepteret. Rapporten er fejlbehæftet og undlader modsat aftalebrevets påbud, at undersøge halvdelen af feltet (skolelukningen i Smørum). At møde andre mennesker med tavshed tolkes sædvanligvis som accept (og/eller udtrykt uhøflig ignorance). Accept via tavshed er naturligvis altid en løsning - men i Politik bør vi altid forvente et svar. Svarlysten var der af indlysende årsager ikke på byrådsmødet. Når noget ikke kan forklares, kan det som bekendt ikke forsvares.

Det glæder mig at se at vores borgmester efterfølgende i en facebook tråd indrømme, der er tal der mangler i konklusionen. Det ville bare klæde demokratiet om det skete via den almindelige demokratiske institution, som vores byrådsmøder er og at det skete med respekt for de borgere (og os kolleger) der har gjort sig ulejlighed med at føre rapporten til tilsyn, som det bør forventes af os i byrådet.