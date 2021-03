Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Der er gået et lys op for Stenløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Der er gået et lys op for Stenløse

Debat Egedal - 09. marts 2021 kl. 09:15 Af Bo Vesth og Betina Hilligsøe, byrådsmedlemmer for Venstre: Kontakt redaktionen

l budgettet for 2021-22 gik Venstre til forhandlingsbordet med mange ønsker. Med styr på økonomien er vi i den gunstige situation, at vi fik landet et flot og bredt budget, hvor vi nu i de forskellige politiske udvalg er i fuld sving med at få de mange penge ud at forbedre hverdagen i Egedal.

På mødet i Kultur- og Erhvervsudvalget den 8. marts fik især Stenløse-projekterne et stort skub.

Vi har længe efterspurgt en robust plan for Stenløse Kulturhus og de mange muligheder, som det hus rummer. Her i 2021 får vi ansat en fuldtidsmedarbejder som en slags koordinator og vært. Midt på året forventer vi, at byggeprojektet kan starte op. Vi håber, at Stenløse Kulturhus kan blive et naturligt samlingspunkt for unge som ældre, inde i huset, i biblioteksområdet, men også udenfor. De mange borgere, som vi taler med, efterlyser steder at mødes uforpligtende, eller organiseret som en del af en fritidsinteresse.

På sportsområdet fik hele området omkring Stenløse Stadion også 3 millioner kroner med på vejen. Det vil bogstaveligt talt kunne ses, da lys er det helt store løft: lysanlæg på kunststofbanen, orienteringslys når kunststofbanen er lukket, lys på skolebanen, lys på løbebanen. Derudover blandt andet bedre tilskuerpladser, etablering af multibane, bedre hegn med mere.

Dejligt at der er gået et lys op for Stenløse her i starten af året.