DEBAT: Den komplekse sag om Stenløse Å

Debat Egedal - 08. december 2020 kl. 09:27 Af Ulrik John Nielsen Gruppeformand for Lokallisten Ny Egedal Medlem af Teknik- og Miljø- samt planudvalget Kontakt redaktionen

debat Stenløse Å er den vel nok mest komplekse sag i Egedals historie.

Vi skal som byråd tage en beslutning på byrådsmødet onsdag i næste uge om, vi vil sende miljøkonsekvensrapporten i høring.

En rapport, der allerede inden udsendelsen i høring bliver pillet fra hinanden af flere specialister, ypperste biologer i Danmark samt en borgernedsat følgegruppe.

Der er sagt mangt og meget i denne sag om Stenløse Å.

Jeg har hørt politikere udtale, at åen i perioder er stendød? Hvilket jo ikke hænger sammen med, at flere biologer udtaler, at diversiteten er god i åen?

Der er en fauna og diversitet med planter (orchideer) o.s.v. og et dyreliv ud over det sædvanlige. Isfugle, der liver i brinken, salamandere og ikke mindst ynglende havør-reder, samt mange andre arter.

Nu står vi folkevalgte politikere og skal tage et valg. Men er det på et fyldestgørende grundlag?

Nej, det mener jeg ikke det er. Jeg har som den eneste fra byrådet plads i både Teknik og miljøudvalget og Planudvalget. De udvalg, som skulle sende punktet om Stenløse Å videre til byrådet. Og jeg må sige, at jeg bestemt ikke som folkevalgt politiker føler mig klædt på til dette.

Jeg undrer mig meget over punktet på dagsordenen, Stenløse Å, i Teknik og miljøud-valget kun var et orienteringspunkt, hvilket jeg også anfægtede. Hvorfor skulle ud-valget ikke behandle sagen som man dagen efter gjorde i Planudvalget, hvor Lokalli-sten Ny Egedal fremsatte et ændringsforslag.

Da flere præsentationer samt miljøkonsekvensrapporten fra Novafos er virkelig man-gelfulde, fremsatte jeg og Lokallisten Ny Egedal et ændringsforslag om, at vi ikke kan sende miljøkonsekvensrapporten videre, inden vi har hørt følgegruppens (en ned-sat borgergruppe) svar. Som byråd har vi ikke haft mulighed for at høre følgegrup-pens svar og stille opklarende spørgsmål.

Jeg ved følgegruppen har arbejdet dag og nat for at få alle aspekter i denne sag op i lyset.

Dernæst mener Lokallisten Ny Egedal ikke, at man hører på borgerne, der bor om-kring åen. De bliver, efter min mening, simpelthen ikke taget alvorligt nok af både politikere og embedsfolk samt Novafos.

Dette fantastiske område langs åen er vild natur med biodiversiteten i højsæde, så hvis politikerne virkelig vil biodiversitet og vild natur, skal åen bibeholdes, og der skal findes en helt anden løsning på regnvandsproblematikken i Stenløse by til glæde for alle, dyr, planter og mennesker.