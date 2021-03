Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Demokrati kræver tillid - også i Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Demokrati kræver tillid - også i Egedal

Debat Egedal - 20. marts 2021 kl. 10:10 Af Nils Ravat Flaga (S) byrådskandidat Bryggerparken 24 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen

I den seneste tid - på sociale medier såvel som i lokalavisens debatsektion - har en række egedalborgere efterspurgt omtrent det samme: et styrket lokaldemokrati. Dette ønske fremsættes ofte i forbindelse med en kritik af det siddende byråd, især en kritik af partierne bag budgetaftalen.

I grove træk kritiseres de budgetbærende partier for ikke at lytte til borgerne; for at være egenrådige og magtfuldkomne. De borgere, der fremsætter denne kritik - hvoraf nogle selv sidder i byrådet - lader til at ønske et langt mere inddragende demokrati, hvor borgerne i højere grad kommer til orde og præger den politiske beslutningsproces i tiden mellem valg. Det lader dog også til, at de kritiske røster i og uden for byrådet ofte forbinder større borgerinddragelse med at lade de mest markante stemmer i den lokale debat diktere, hvordan byrådet skal handle eller undlade at handle i specifikke sager.

Det skal siges, at jeg til fulde anerkender behovet for at styrke demokratiet - i Egedal såvel som i bredere forstand. Hvis folk oplever, at deres interesser ikke varetages i det politiske system, og at politikerne ikke tager deres synspunkter alvorligt, så mister demokratiet selvsagt legitimitet. Men det er min påstand, at man ikke kan styrke demokratiet ved at skildre sine politiske modstandere som udemokratiske, som modstandere af borgerinddragelse eller som uinteresserede i at træffe beslutninger til gavn for borgerne. Den slags retorik bidrager kun til den politikerlede, stigende polarisering og generelle misinformation som i forvejen svækker demokratiet.

Jeg mener derimod, at det lokale demokrati kan og bør styrkes via tillid.

Dels må borgerne vise politikerne tillid. Vi må respektere det repræsentative princip, der er kernen i vores demokrati, hvor vi betror et antal af vores medborgere retten til at træffe beslutninger på vegne af os alle sammen. Vi må have tillid til, at de mennesker, der påtager sig denne opgave, gør det af god vilje. Og vi må bevare tilliden, og lade tvivlen komme politikerne til gode, når vi ikke umiddelbart forstår, hvorfor de gør, som de gør. I den slags situationer må vi nøgternt og nysgerrigt stille spørgsmål til de politiske beslutninger, fremfor straks at acceptere en forsimplet, ofte negativ fortælling om politikernes bevæggrunde.

Det skal i den forbindelse siges, at jeg har haft lejlighed til at møde en række af Egedals politikere fra begge sider af det politiske spektrum, og det er mit indtryk, at de tager deres ansvar alvorligt og efter bedste evne forsøger at afveje de mange sociale, økonomiske og juridiske hensyn, som byrådet skal forholde sig til.

Tilliden må dog i lige så høj grad gå den anden vej. Politikerne skal vise borgerne tillid og turde igangsætte demokratiske eksperimenter med omfattende og varieret borgerinddragelse. Stemmer af enhver slags skal nå byrådet, også de stemmer der normalt ikke fylder i den lokale debat eller i kommunens høringsrunder. Borgerne skal inddrages tidligt og vedvarende, så de kan sætte et reelt aftryk på de politiske beslutninger. Men politikere og administration skal på samme tid være tydelige om rammerne for borgernes indflydelse - det vil sige, hvad der kan og ikke kan ændres i forhold til en given sag. Politikerne skal dybest set have tillid til, at borgerne kan og vil forstå kompleksiteten i den kommunale forvaltning. Dermed også sagt, at politikerne skal afholde sig fra at afspise borgerne med urealistisk nemme svar på svære spørgsmål.