DEBAT: Demokrati er ikke det samme som majoritetsstyre

Debat Egedal - 10. maj 2021 kl. 13:48 Af Ric Jakobsen, Næstformand Lokallisten Ny Egedal, Slagslunde Bygade 41 3660 Stenløse Kontakt redaktionen

debat Der er min oplevelse at majoritetstyret i Egedals kommunale byråd, ikke ønsker at anerkende minoriteternes demokratiske rettigheder, i en sag om hvorvidt at Egedal kommunalråd har truffet en beslutning på et oplyst grundlag eller ej.

I en pressemeddelelse fra majoritetsstyret fremgår det "Vi finder det dog ærgerligt, at et lille mindretal i byrådet ikke vil respektere demokratiet og acceptere, at et meget bredt flertal har truffet en politisk beslutning."

Man må forstå at når majoritetsstyret har beslutte sig, er det ikke ønskværdigt at minoriteterne udtaler sig mere desangående. Tættere kommer man ikke på en demokratisk mundkurv, der ligger op til at minoriteterne burde censurere sig selv.

En sådan mundkurv et usædvanligt tæt på at noget så udemokratisk som en indskrænkning af minoriteternes ret til frit sindelag og at ytre sig frit.

Det er ikke utænkeligt at en folkeafstemning om spørgsmålet ville give et lignende resultat: et klart flertal for at beslutte sig på et uoplyst grundlag, og et mindretal i mod. Det betyder ikke, at en majoritetsbeslutning om at beslutte sig på et uoplyst grundlag, nødvendigvis ville være en demokratisk beslutning. Demokrati er ikke det samme som majoritet.

Demokrati er et konstitutionelt reguleret majoritetsstyre, som forudsætter hensyn til minoriteter.

Et samfund, hvor en stor majoritet tager sig retten til frit at undertrykke og mobbe en minoritet, er ikke et demokrati. I et demokrati må der eksistere frihedsrettigheder for minoriteterne, som ikke kan knægtes eller afskaffes med simple majoritetsafgørelser.

I den udstrækning at retten til at kritisere og ytre sig om en beslutning er taget på et oplyst grundlag, kan betragtes som et spørgsmål om ytringsfrihed, er det ikke demokratisk indlysende, at minoriteterne skal ties ihjel, blot fordi majoriteten foretrækker det.

Et princip om at kommunale beslutninger i Egedal kommune skal tages på et oplyst grundlag har ikke været til afstemning, endsige beskrevet i kommunens styrelses vedtægter. Her nævnes blot "Stemmeflerhed", som er majoritetsstyrets støttehjul, når de vil kanøfle minoriteterne.

Det tydelige "vink med en vognstang" i form af ovenfor nævnte pressemeddelelse samt tidligere artikler fra ledende personer i vælgerforeninger hos Venstre og Social demokratiet, om at minoriteterne gør brug af en "forkert tone" i den demokratiske diskussion, tyder på et skred i synet på majoritetsmagt kontra minoritetsbeskyttelse.

Skredet mod majoritetsmagt er ikke uset. I hvert fald kan vi i land efter land i Europa se, hvorledes ideologier og partier, som taler for en mere utøjlet majoritetsmagt, vinder frem.

Den større magt til majoritetsstyrer eller majoritetskulturen søges legitimeret ud fra noget, som kaldes flertallet eller flertals viljen, mens at særhensynet til minoriteter fremstilles som hindringer for flertalsviljen og en trussel mod demokratiet.

Men et kommunalt samfund, hvor en majoritet forsøger at herske uindskrænket over en minoritet er ikke demokratisk. Det er autoritært.

Autoritære beslutninger har i det historiske Danmark været truffet af selvudnævnte enevoldsherskere. I nutidigt perspektiv huskes måske bykongen af Farum - eller de kan træffes af en majoritetsvalgt ledelse. Hvis der ingen beskyttelse er for minoriteterne, og hvis en demokratisk valgt ledelse under henvisning til sit flertal kan forsøge tilsidesætte minoritetsbeskyttelse, ligger vejen også åben for beslutninger, som tilsidesætter demokratiet.

Når majoriteten af Egedals byråd, med aftalt demonstrativ tavshed ikke kommenterer på minoriteternes forslag, så udviser de overbærenhed og foragt for demokratiet. Det havde dog været så meget mere anerkendende, imødekommende og med demokratisk sindelag at udtale "Vi er enige om at vi er uenige, og lad os så gå til afstemning".

Efter min mening kommer vi ikke tilbage til et demokrati, før alle i byrådet anerkender deres indbyrdes individuelle rettigheder for frisind og ytringsfrihed. Også når majoriteten har vind i sejlene gennem stemmeflerhed.