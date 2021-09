Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Cykelstier i Smørum - svar til Kristian Nørgaard Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Cykelstier i Smørum - svar til Kristian Nørgaard

Debat Egedal - 02. september 2021 kl. 10:19 Af Karsten Søndergaard (V), borgmester, Egedal Kontakt redaktionen

Jeg har meget stor respekt for, at nye kandidater til det kommende Kommunalvalg, har behov for at markere sig med læserbreve i avisen.

Jeg håber fremadrettet, at det bliver debatindlæg med sagligt indhold. Kristian Petersen Nørgaard fra Lokallisten Ny Egedal skriver i et læserbrev, at "sikkerheden på cykelvejene er reduceret så voldsomt". Helt konkret handler læserbrevet om Æblevangen i Smørum. En vej der løber fra Frugtvangen og til Balsmoseskolen.

Fakta er, at ingen børn - absolut ingen børn har behov for at cykle på Æblevangen.

På begge sider af Æblevangen har der i årevis være etableret super gode gang- og cykelstier, så de bløde trafikanter ikke behøver møde biler. Stierne er ligeledes sikret med over- og undergang ved Frugtvangen. Hele Smørum (og flere andre steder i Egedal) er kendetegnet ved et rigtig godt gang- og cykelstinetværk.

Faktisk er det så godt, at nogen børn og unge meget sent lærer og får respekt af, at køre på en vej med biler.