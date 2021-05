Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Alle børnene.... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Alle børnene....

Debat Egedal - 31. maj 2021 kl. 12:13 Af Rikke Mortensen, Byrådsmedlem for de Radikale, og Bo Brøndum Pedersen, Byrådskandidat for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

debat Alle børnene.......også dem i Ganløse manglede pladser. Og det skal vi finde en løsning på, derfor har vi stukket hovederne sammen. For er der en ting, som vi har til fælles, så er det et rødt bankende hjerte for Ganløse.

Vi kan desværre ikke med den igangværende udvidelse af Hvidehøj i Ganløse sikre tilstrækkelige kapacitet til alle de små nye Ganløseborgere. Og en genetablering af Bavnehøj i Slagslunde er jo superfint for Slagslundes børn og forældre, men det løser selvsagt ikke problemet i Ganløse.

Da vi besluttede udvidelsen af Hvidehøj i sommeren 2020 var det fordi, vi havde fuld forståelse for at Ganløses børn ikke skulle pendles til Slagslunde. Det var et enigt byråd som vedtog denne udvidelse.

Vi har jo en enormt glædelig udfordring, flere og flere vælger vores skønne landsby til, og det kan vi faktisk godt forstå - for det er et helt unikt sted at skabe en familie.

Vi er i løbende dialog med områdebestyrelsen i Ganløse/Slagslunde, og vi lytter os ind til mulige løsninger på det voksende børnetal. Det er oplagt, synes vi at bruge den skønne natur som omgiver os, vi vil gerne have børnene mere ud i naturen. Vi lærte af COVID nedlukningen at læringsrummet i høj grad også med stor succes kunne rykkes udenfor, lad os høste af den erfaring.

Men hvad kan vi gøre?

Skal vi have en rullende skovbørnehavebus i Ganløse?

Skal vi have ladcykler? Skal vi indgå et tættere samarbejde med spejderne, der gerne vil have en fælles bålhytte i Ganløse og som også gerne vil være med til at afholde aktiviteter for børnehavebørn? Kan der eventuelt laves aftale med et kommende foreningshus om brug af toiletter og adgang til et lokale ved dårligt vejr, hvis vi laver en "udestue" som ellers er ude hele dagen? Er der stadig udvidelsesmuligheder på eksisterende dagtilbud i Ganløse samtidig med, at vi ønsker god plads på legepladser?

En anden mulighed som Rikke tager med under armen til budget 2022 her til efteråret er en plan om, at gøre det mere attraktivt at være dagplejer samt en genindførsel af hjemmepasningsordningen - begge disse tiltag vil give den fornødne buffer i forhold til kapacitetsudsving, imens arbejder Bo aktivt med at lave samskabelse med spejderne og et forhåbentligt kommende Foreningshus

Vi står sammen om at sikre gode og holdbare løsninger for Ganløses børn.