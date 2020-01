Ugens lokalhistoriske billede: Hulebyen i Lyngby

De første byggelegepladser, eller skrammellegepladser som de også blev kaldt, så dagens lys under besættelsen, nærmere bestemt i 1943 i Emdrup. Bag ideen om denne form for legeplads stod arkitekten Dan Fink og havearkitekten C. Th. Sørensen.

Konceptet spredte sig i de efterfølgende år til resten af landet, og i 1950’erne blev der etableret en byggelegeplads på Fritidshjemmet Fuglsanggård i Lyngby.

Byggelegepladsen på Fritidshjemmet Fuglsanggård startede med, at nogle drenge på eget initiativ begyndte at grave og bygge huler, og de blev opmuntret til at fortsætte. Mange kaldte derfor stedet for hulebyen.

Efterhånden blev huleprojektet mere og mere ambitiøst, og fritidshjemmets børn fik bygget en hel landsby med gader og huse af genbrugsmaterialer. Husene blev omhyggeligt indrettet, mange med haver hvor der blev sået og plantet grøntsager. Byen fik også opbygget en infrastruktur, blandt andet bragte et postbud posten rundt til byens indbyggerne.

Byens borgere valgte også en borgmester, og i 1959 kom borgmester Paul Fenneberg på besøg og blev budt velkommen af hulebyens borgmester. Husene i hulebyen fik en lang levetid efterfølgende til stor glæde for mange børn, som kunne udleve deres drøm om at have hus og have.