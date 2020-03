Send til din ven. X Artiklen: Fortet bombarderer villa i Lyngby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortet bombarderer villa i Lyngby

Debat Det Grønne Område - 04. marts 2020 kl. 10:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kaare Falbe-Hansen

Stengårds Alle 25

Kgs. Lyngby

DEBAT I Aftenbladet den 21. oktober 1912, kunne man på forsiden af bladet læse, at en villa meget tæt på Fortet ved et uheld var blevet beskudt med over 100 kugler. Heldigvis kom ingen til skade, men beboerne blev så bange, at de med det samme flyttede bort "fra det farlige naboskab" som der står i artiklen.

Heldigvis behøver jeg og min familie ikke at være bange for sådanne uheld i dag. Men, jeg er ked af at se dette fantastiske fortidsminde forfalde. Fortet blev opført i 1891 til 1893 og er en del af Københavns Sø- og Landbefæstning.

Lyngby-Taarbæk Kommune er, som ejer af fortet, ansvarlig for vedligeholdelse og pleje. Det er tydeligt for alle, at denne vedligeholdelsesopgave ikke bliver varetaget i tilstrækkelig grad.

Derfor, Kære Forvaltning, lad os nu se en plan for vedligehold af Fortet. Uret tikker, og det er et spørgsmål om kort tid, før dette skønne fort med lokale historiske fortidsminder ikke er til at redde.