Er lokalplanen for Digterkvarteret kun symbolpolitik?

21. april 2020

Af Bente Kjøller, fmd., Bygningskulturforeningen

DEBAT Til medlemmerne af Byplanudvalget .

Er forslag til lokalplan 291 kun symbolpolitik, eller er der tale om en plan, som faktisk søger at bevare et områdes identitet og at regulere udviklingen af Digerkvarteret? En plan, som angiveligt tillige har afsæt i Lyngby-Taarbæks skrevne arkitekturpolitik. En politik som har til formål at styrke de arkitektoniske kvaliteter i kommunen. Og hvor målene bl.a. er at Lyngby-Taarbæks identitet som en grøn kommune med tidstypiske bebyggelser af høj kvalitet fast-holdes, videreudvikles og styrkes. Samt at de enkelte områders identitet fremhæves (udsnit fra LTK´s hjemmeside).

Det var med stor glæde, at vi i BKF i januar modtog et lokalplansforslag 291 for den resteren-de del af Digterkvarteret efter, at vi har ønsket en plan i mere end 10 år. Der blev afholdt et velbesøgt borgermøde den 2 februar efterfulgt af en høringsfrist for skriftlige indsigelser 9 marts. Her modtog kommunen 12 høringssvar, heraf et var fra BKF. Så de demokratiske principper blev etableret.

Digerkvarteret er et af de smukkeste og ældste villakvarter i kommunen ved Lyngby sø og Folkeparken. Det er reguleret af nu tre forskellige lokalplaner. Lokalplan for Folkeparken fra 1979, lokalplan 166 fra 2001 for området mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværd vej og Nybrovej samt nu 291 for villakvarteret ved Folkeparken.

Lokalplaner udviklet over 40 år. Hvor de to første havde til formål at fastholde de arkitektoniske kvaliteter og Folkeparkens karakter så er forslag 291 fra 2020´s formål at regulere området. Det område af Digterkvarteret som vel at mærke ligger op til Folkeparken og Lyngby sø. Så nedenfor skitseres den aktuelle sagsbehandling af lokalplans forslag 291 via to eksempler 1) bebyggelse i 2 etager, samt placering af huse i 2 etager på grunden og 2) de eksisterende forhold/identitet i området. For via eksemplerne at vise om, der evt. er tale om symbolpolitik.

Husene på hele Chr. Winthers vej mod søsiden er fritliggende helårs villaer med saddeltage i halvanden etage, hvoraf flere (4) er erklæret bevaringsværdige. Denne "kæde" af villaer er i de senere år blevet brudt af en til to 2 etagers huse placeret tæt på naboskel (under 1 m).

Lokalplan 291 formål er at regulere anvendelsen til åbent-lavt boligområde i maks. 2 eta-ger. Modsætningen mellem den eksisterende arkitektur i området og det, at lokalplan 291 vil give tilladelse til 2 etager, var der stærkt modstand mod på borgermødet (jævnfør referat fra borgermødet 2 feb.). "Der var en lang drøftelse af lokalplanens mulighed for bebyggelse i 2 etager" og "at det er fremmed og ødelæggende for området med de nye "kubiske" byggerier" og endelig "selvfølgelig vil udvalget se på de høringssvar, der kommer ind og se på, om det er den rigtige beslutning, der er taget".

Hvad siger så de 12 indsigelser om samme modsætning? Ja desværre er indsigelserne ikke offentliggjort i deres fulde længde i punkt 3 med bilag til byplansmødet den 15 april, hvor udvalget skal beslutte om planen med de 2 etager skal god-kendes. I bilaget har man fra forvaltningens side gennemgået de 12 indsigelser i form af udvalgte resumér af høringssvar.

Om 2 etager citeres i 7.1 en borger således "Man mener, at boliger i 2 etager vil være massivt og give indbliks- og skyggegener for naboer". Her er for-valtningens kommentarer: "et hus på halvanden etage, hvor tag skråner væk fra skel vil typisk ligge i en afstand af kun 2,5 m. Hvis et hus skal have lodrette facader i en højde af f.eks. 7 m, (2 etager) skal huset ligge 5 m fra skel". Hvilke altså desværre ikke er tilfældet i husrækken på Chr. Winthers Vej´s søside..

Vedrørende Digterkvarterets eksisterende forhold/identitet henstiller Bygningskulturfor-eningen som anført i høringssvar 9.1, at formålet for lokalplan 166: "at fastholde de arkitekto-niske kvaliteter" også kan være gældende for 291. Her er forvaltningens kommentar: "Det er lokalplanens bestemmelser, som skal sikre områdets kvaliteter. Det gøres ved at hindre ned-rivning af bevaringsværdige bygninger" og videre "en historisk beskrivelse af kvarteret vil ikke kunne håndhæves i forbindelse med fremtidige byggesager". Så hvad er der sket i de 20 år siden lokalplan 166 så dagens lys, som netop søgte at fastholde de arkitektoniske kvaliteter i Digterkvarteret?

Arbejdsgangene i de to skitserede eksempler skal blot antyde de "mekanismer" hvormed det politiske system mere eller mindre bevidst argumenterer for, at deres mål og opfattelse er de bedste i forhold til en given lokalplan. Det sker stort set upåagtet af de argumenter et borger-møde og 12 høringssvar har. Så er der her tale om symbolpolitik? Ja, hvis symboler repræsen-terer nogle kulturelt bestemte politiske arbejdsgange, hvor de demokratiske spilleregler tilsyneladende er fulgt. Men hvor det forsat er uklart, om det nu reviderede udkast til lokalplan 291 er et udtryk for borgernes, forvaltningens eller politikernes hensigter og kommunens ar-kitekturpolitik.

Konklusion: Så jævnfør BKF´s høringssvar til forslag for lokalplan 291 for villakvartet ved Folkeparken ønsker vi i foreningen forsat at formålet for lokalplan 166: at fastholde de arkitektoniske kvaliteter også bliver formålet for lokalplan 291, samt at forslaget styres af dette formål og at de forslåede 2 etager ændres til halvanden etage.