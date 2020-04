Debat:Støtte til lokale virksomheder

Hvad med at støtte de lokale virksomheder frem for kun byggebranchen?

I snakken om at lade kommunerne støtte erhvervslivet kommer de typiske tiltag som at fremrykke anlægsarbejde, der derved især støtter entreprenører og byggebranchen. Det giver også god mening at fremrykke nogle at de opgaver, som kommunen allerede har vedtaget skal udføres. Ikke mindst der hvor der er et efterslæb, som f.eks. vedligehold af veje og fortove.