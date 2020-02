Debat: Ytringsfrihed under ansvar

Kære Thomas. Jeg ser, at du anfægter, at Katrine Fischers ytringsfrihed er blevet indskærpet, men du har ikke taget hele sagen i betragtning. Du har glemt den pige, som Katrine udstiller som doven og ugidelig, og en belastning for gruppearbejdet. Denne elev er blevet diagnoseret med ADHD og ordblindhed, to diagnoser, som kan gøre ens skolearbejde til en udfordring.

Derfor er det ikke ytringsfrihed, når Katrine omtaler denne elev i et debatindlæg, det er mobning, ja det er rigtigt, eleven bliver ikke nævnt med navn, men jeg kan forstå, at i løbet af meget kort tid havde hele klassen identificeret vedkommende ud fra debatindlægget.

Dette er det, der bliver kaldt mobning, og hvis du bruger et debatindlæg til at mobbe en elev, så er det ikke ytringsfrihed. Havde Katrine lavet et mere generelt indlæg, uden at nævne specifikke personer, havde hendes debatindlæg været et godt indlæg i debatten om elevkulturen på landets gymnasielle institutioner.