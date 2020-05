Send til din ven. X Artiklen: Debat: Virumparken summer af liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Virumparken summer af liv

Debat Det Grønne Område - 13. maj 2020 kl. 15:00 Af Sigurd Agersnap, gruppeformand, SF Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Simone Schrøder kritiserer her i avisen oprettelsen af en disc-golfbane Virumparken.

Jeg er helt uenig. Banen er ikke bare til glæde for dem, som spiller disc-golf. Den er i høj grad også til glæde for alle os andre, som bare går igennem parken eller sætter os og nyder vejret.

Disc-golf-banen og åbning af parken ud mod Grønnevej har givet parken det liv og lys, som gør den behagelig at være i.

Parken er blevet et samlingssted for flere på tværs af aldersgrupper. Før i tiden var den mest et samlingssted for dem, der ville købe hash.

Aldrig i min opvækst i Virum har jeg set Virumparken så levende, som siden der kom en disc-golf bane.

Jeg husker bedst Virumparken som en øde lidt uhyggelig park. En park man helst gik uden om, og som kun få dage om året var samlingssted for os unge fra gymnasiet. De tider er i den grad ændret.

Parker og grønne områder har brug for et minimum af besøgende for at være et sted, man trygt tager ophold. De færreste sætter sig på en grøn plæne uden andre mennesker end hashsælgerne i nærheden.

Men vi sætter os gerne, hvis der er noget at kigge på. Nu er der både liv ved fodboldmålene, golfkurvene, på plænen og bænkene.

Selvfølgelig vil der være en skævert fra nogle af disc-golf spillerne i ny og næ, men så længe vi tager hensyn til hinanden, så skal der nok være plads til os alle sammen. Det er jeg overbevist om, at vi sagtens kan finde ud af, så parken fortsat kan summe af liv og være et trygt sted for alle.