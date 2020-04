Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi skal passe på vores sundheds-medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi skal passe på vores sundheds-medarbejdere

Debat Det Grønne Område - 22. april 2020 kl. 08:00 Af Bodil Kornbek (S), fmd., Social-og Sundhedsudvalget, og Richard Sandbæk, gruppefmd. (K). Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Vi har et godt samarbejde og bred enighed i kommunalbestyrelsen omkring de forskellige tiltag på vores mange sociale institutioner og plejehjem i forbindelse med coronakrisen.

Et fælles ønske, som vi har hos Socialdemokratiet og Konservative og sikkert også de andre partier, er, at vi ønsker en endnu bedre beskyttelse for vores plejepersonale. Her tænker vi på vores dygtige sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere i hjemmeplejen såvel som på vores plejehjem og som vi skylder en stor tak i denne svære tid.

Med bedre beskyttelse tænker vi på mundbind, da vi har håndsprit og handsker. Mundbind er dog en større udfordring, fordi Sundhedsstyrelsen i deres mange instrukser siger, at det ikke er nødvendigt at alle sundhedsmedarbejdere bruger mundbind.

Da vi er en del af det nationale beredskab og mundbind ikke anbefales til alle sundhedsmedarbejdere, modtager vi derfor ikke de mundbind, som vi kunne ønske os at bruge og som de fortjener.

Det er et dilemma for os som kommunalpolitikere, fordi vi vil det bedste for vores medarbejdere og de af vore borgere som modtager pleje.

Vi ved, at flere i "Plejen" ønsker mundbind som en ekstra sikkerhed, da de jo i deres daglige arbejde er meget tætte på vore ældreborgere, som de jo også ønsker at tage et ekstra hensyn til.

Vi kan kun opfordre Sundhedsstyrelsen til at ændre på deres retningslinjer, og give kommunerne mulighed for, i dialog med de kommunale sundhedsmedarbejdere, at beslutte hvem og hvormange der ud fra et tryghedsskabende og beskyttende hensyn kan bruge mundbind.

Vores administration vil rette en fornyet henvendelse til Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen for at undersøge om vi kan få ændret på retningslinjerne, men først og fremmest, at vi modtager de værnemidler, vi har brug for i plejen til gavn for vores ældreborgere og sundhedspersonale.