Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi må samle affald sammen og holde afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi må samle affald sammen og holde afstand

Debat Det Grønne Område - 31. marts 2020 kl. 08:00 Af Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbbæk Forsyning Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Situationen på genbrugspladserne ændrer sig hurtigt i denne Corona tid. Dette er min den tredje version af dette læserbrev om genbrugspladsen som formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Kun overskriften har været ens. For Forsyningens tilgang er ens. Vi vil søge løsninger.

Flere har spurgt, om der kunne findes en måde, så husstande alligevel kan aflevere affald, når genbrugsstationen er lukket. Vi fandt en løsning med ekstraafhentning af haveaffald. Efter vi har lagde denne løsning på vores hjemmeside, har Styrelsen for Patientsikkerhed i lørdags fagligt fastlagt, hvilke regler der skal være opfyldt, for at det er ansvarligt at åbne genbrugsstationerne for private husstande. Lyngby-Taarbæk Forsyning gik samme dag i gang med at søge løsninger herpå. Hvornår vi kan leve op til kravene og åbne genbrugspladsen, kan du bedst se på vores hjemmeside www.ltf.dk. Måske er den allerede åbnet, når du læser dette - vi gør, hvad vi kan for at opfylde kravene og søge effektive løsninger.

En de ting vi ville have gjort reklame for igen, hvis genbrugsstationen fortsat havde været lukket, er at man i dag kan lægge pap ved storskrald med snor om eller som "pap i pap". Derudover kan plastik lægges i en klar pose ved firerumsbeholderen. Det er ikke alle der ved det, så det er hermed delt, og vi vil også andre steder gøre reklame for det igen.

Corona har sendt Danmark hjem, så vi ikke smitter hinanden. Arbejdspladser arbejder på delvis kraft. I Forsyningen arbejdes der også hjemmefra, og medarbejdere har børn, der skal passes. De, der fysisk er på Forsyningen, arbejder i opdelte grupper, så de ikke smitter hinanden. Derfor kan vi i dag ikke løfte helt den samme opgave som før, selv om vi gerne ville. Vi prioriterer derfor driften af dagrenovation, rent vand og spildevand højst i en tid med epidemi.

Der bliver for tiden afhentet tre gange mere storskrald ved husstandene. Det ændrer sig nok, når genbrugspladsen åbner igen, så det er en engangsudgift vi må betale over taksten. Dagrenovationen er under pres, selv om genbrugspladsen åbner. Der bliver fyldt mere i beholderen, fordi vi er mere hjemme. Hvis det bliver et problem, er vi parat til at undersøge mulighederne for en ekstra sæk, da det er vigtigt for hygiejnen. Vi tror dog ikke det bliver et problem, hvis vi sorterer og hjælper hinanden.

Det er ikke altid lige let at løse problemerne og vi kan ikke betale os fra alt. Det er ikke sikkert, at der er kapacitet nok. Der hentes i dag mindre erhvervsaffald hos virksomhederne. Samtidig har de firmaer, der henter skrald, også hjemsendte medarbejdere. Vi søger hele tiden løsninger på de udfordringer der opstår - hvis du har spørgsmål, så tjek vores hjemmeside www.ltf.dk eller følg Lyngby-Taarbæk Forsyning på vores Facebook side.